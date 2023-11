The Game Awards 2023: ecco tutti i giochi con più nomination

L'inizio dei The Game Awards 2023 è ormai sempre più vicino: l'atteso show di fine anno celebrerà quello che è stato entusiasmante per tutti i fan dei videogiochi, dato che abbiamo assistito a tantissime uscite qualitativamente valide.

Spesso osservare il numero delle nomination — le trovate tutte nella nostra notizia dedicata — riesce però a restituire già un'immagine complessiva sui titoli che hanno maggiori probabilità di portarsi a casa almeno una statuina, per non parlare del premio più ambito di miglior gioco dell'anno.

Ma quali sono stati, allora, i videogiochi con più nomination per i The Game Awards 2023? A rispondere a questa domanda ci ha pensato direttamente il conduttore Geoff Keighley, facendo un riepilogo con i principali titoli apprezzati da pubblico e critica:

Dall'analisi sembra che avremo principalmente due potenziali mattatori della serata, ovvero Baldur's Gate 3 — che ha già festeggiato il GOTY ai Golden Joystick Awards — e il sorprendente Alan Wake 2, entrambi con 8 nomination a testa.

Un aspetto curioso è che si tratta in entrambi i casi di produzioni che sono acquistabili solo in formato digitale — anche se per Baldur's Gate 3 le cose potrebbero cambiare a breve.

Per passare al primo gioco disponibile in formato fisico bisogna passare al terzo posto, occupato dall'esclusiva PlayStation Marvel's Spider-Man 2 con ben 7 nomination (lo trovate in offerta nel bundle limitato di PS5 su Amazon).

Nintendo e Xbox condividono invece a pari merito le quarte posizioni, grazie a Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Hi-Fi Rush, altra grande sorpresa di questo 2023, al punto da aver preso il posto di Starfield che si deve accontentare di una sola candidatura.

A 4 nomination troviamo invece Cyberpunk 2077, grazie soprattutto al lancio dell'espansione Phantom Liberty, e Final Fantasy XVI, mentre Capcom conquista 3 nomination a testa con i suoi Resident Evil 4 e Street Fighter 6, confermando che anche per il publisher giapponese è stato un anno memorabile.

È evidente che c'è tanta carne al fuoco e, qualunque sia stato il vostro gioco preferito, concorderete con noi sul fatto che è stato un anno davvero entusiasmante per i fan videoludici. Non ci resta che attendere l'inizio dello show per scoprirne i vincitori, previsto per il prossimo 7 dicembre.