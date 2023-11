Un big non ha ricevuto nomination ai TGA, e i fan sono arrabbiati

Hogwarts Legacy è sicuramente un gioco che si è fatto piacere, specie ai fan di Harry Potter, sebbene non abbia ottenuto alcuna nomination ai The Game Awards.

Il successo del gioco (che trovate su Amazon) non sembra aver aiutato all'inclusione nella rosa dei nominati.

Dopo aver visto l'elenco dei titoli che si contenderanno il GOTY, i fan del maghetto si sono infatti resi conto di essere rimasti a bocca asciutta.

Questi, come riportato anche da GamingBible, hanno ora espresso tutto il loro disappunto.

Alcuni fan di Hogwarts Legacy sono indignati per il fatto che il gioco sviluppato da Avalanche Software non abbia ricevuto nemmeno una nomination per la cerimonia dei The Game Awards di quest'anno.

«È un peccato che Hogwarts Legacy non abbia ricevuto alcuna nomination ai The Game Awards quest'anno!», ha scritto su Reddit MiddletonPlays dando il via alla discussione sul thread.

«Meritava almeno una nomination per la colonna sonora e la musica!». E ancora: «Non è certo un GOTY, ma dovrebbe essere sicuramente incluso per la 'Miglior colonna sonora e musica' e almeno nella 'Direzione artistica'» ha risposto Th3Hitman.

«Ci sono un sacco di categorie in cui dovrebbe essere presente oltre al GOTY. La direzione artistica è letteralmente una nomination scontata», aggiunge Troyal1.

Ci sono anche molti commenti che sottolineano l'incredibile concorrenza con cui Hogwarts Legacy ha dovuto confrontarsi nel 2023. Forse, se il gioco fosse uscito l'anno precedente, avrebbe avuto maggiori possibilità di aggiudicarsi il premio più ambito.

Nel frattempo, i fan hanno già iniziato a fantasticare su cosa vorrebbero vedere in un Hogwarts Legacy 2: tra le richieste più popolari c'è il Torneo Tremaghi di Harry Potter e il Calice di Fuoco, così come spicca anche il desiderio di esplorare una Londra totalmente open world.

Infine, sempre i fan di Hogwarts Legacy hanno anche discusso della possibilità che il seguito delle avventure nel Mondo Magico possa ispirarsi a un big come Red Dead Redemption 2.