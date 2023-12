The Game Awards 2023, abbiamo il primo nome di uno dei giochi che verranno annunciati

Oltre a decretare i migliori giochi in varie categorie, ai The Game Awards 2023 vengono svelati solitamente moltissimi nuovi titoli, e tra questi ci sarebbe il nuovo videogioco dell'etichetta EA Originals che è stato vittima di un leak poche ore fa.

L'etichetta ha sfornato molti titoli interessanti da autori di grande rilievo, e uno di questo ha vinto anche un Game of the Year nella manifestazione di Geoff Keighley, ovvero il fantastico It Takes Two che potete trovare ancora su Amazon, nel caso vogliate vedere la sua bellezza con i vostri occhi.

Sappiamo già che i The Game Awards 2023 sveleranno nuove IP, e tra queste è molto probabile che ci sia anche Tales of Kenzera: ZAU.

L'informazione non è arrivata ufficialmente da Electronic Arts ma da Dealabs, nome che ricorderete senz'altro per gli inappuntabili leak riguardanti i giochi gratis di PlayStation Plus, e non solo.

Scopri tutti i dettagli che abbiamo su Tales of Kenzera: ZAU, uno dei nuovi giochi pubblicati da Electronic Arts sotto l'etichetta "EA Originals".

Tales of Kenzera: ZAU è il videogioco che dovrebbe essere svelato durante i The Game Awards 2023 come nuovo prodotto di EA Originals, sviluppato da Surgent Studios, team che ha prodotto dei film e che porterà la propria esperienza narrativa all'interno del mondo dei videogiochi.

Il titolo dovrebbe essere un platform in 2.5D che ricorda il gameplay tipico di un videogioco della serie Trine e, guardando agli altri titoli dell'etichetta di Electronic Arts, dovrebbe essere incentrato molto sul multiplayer.

Secondo la fonte di Delabs, l'uscita di Tales of Kenzera: ZAU sarebbe pianificata per il 23 aprile 2024 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

Ovviamente non ci resta che aspettare i The Game Awards 2023 per avere una conferma di questo annuncio o meno, e senz'altro ci sarà tempo per capirlo visto che l'evento durerà decisamente tanto.

Per tutte le informazioni sull'evento, intanto, vi raccomandiamo di visitare la nostra pagina dedicata.