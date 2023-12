I The Game Awards 2023 dureranno decisamente tanto

Dicembre è arrivato e con lui presto sarà il turno dei The Game Awards 2023, ossia la serata dove vengono premiati i migliori videogiochi dell'anno, e non solo.

Mancano infatti pochi giorni ad assistere allo show, un evento che decreterà il titolo del GOTY (considerando le nomination di alto livello).

Come ogni anno dal 2020, anche SpazioGames e la sua redazione fanno parte della giuria della kermesse in rappresentanza dell'Italia (vi abbiamo del resto spiegato a che ora si terranno i TGA, dove vederli e come votare i vostri giochi preferiti).

Ora, Geoff Keighley ha svelato via Twitch la durata dei The Game Awards 2023 e, come da tradizione, fate scorta di caffè perché lo show durerà davvero tanto.

La diretta inizierà alle 1.30 ora italiana della notte tra il 7 e l'8 dicembre 2023, e dovrebbe concludersi tra le 4.00 e le 4.30. La durata, quindi, sarà di circa 3 ore.

Insomma, proprio come le passate edizioni, chi vorrà seguire l'evento scoprendo in diretta chi sarà il Game of the Year dovrà essere necessariamente pronto ad ammirare il sorgere del sole.

Ad ogni modo, noi di SpazioGames ci dedicheremo all'evento con una copertura live: avremo il riepilogo in tempo reale e le notizie dedicate agli annunci più importanti, a cura della nostra redazione.

Se in ogni caso preferite dormire visti gli orari dello show che dalle nostre parti non sono proprio dei migliori, vi ricordiamo che al vostro risveglio troverete sulle nostre pagine tutto quello che c'è stato da scoprire sul palco di Geoff Keighley.

E le novità pare non mancheranno di certo, visto che secondo quanto anticipato dal giornalista Jeff Grubb, pare che ai The Game Awards 2023 potremmo assistere a una grande quantità di nuove IP annunciate.

Ma non solo: anche Xbox ha anticipato ai suoi fan che varrà la pena di tenere d'occhio la manifestazione.