The Finals, lo shooter free-to-play è appena uscito ed è già un fenomeno

I lanci a sorpresa, i cosiddetti shadowdrop, fanno sempre piacere soprattutto quando riguardano giochi come The Finals, che è stato lanciato nel corso della kermesse dei The Game Awards 2023 ed ha subito conquistato Steam.

Lo shooter che si ispira a Call of Duty (trovate il prossimo episodio su Amazon) in salsa battle royale, è diventato fin da subito un videogioco che ha canalizzato l'attenzione dei giocatori, per una serie di motivi.

In primis per la sua capacità di essere divertente e dare sfogo alla volontà di distruggere tutto, come vi abbiamo raccontato nel nostro ultimo resoconto in cui vi avevamo detto che in The Finals c'è «un mix di caratteristiche in grado di realizzare un gioco variegato nella forma e, dobbiamo dire, anche nella sostanza: è uno sparatutto in cui la distruzione fa da padrona e cambia le sorti del gameplay.»

E, successivamente, per una storia non elegantissima che riguarda l'utilizzo massiccio di intelligenze artificiali per alcuni aspetti non-ludici della produzione, che poi sono stati chiariti.

Ma ora The Finals è uscito, nella nottata come detto, ed è diventato il nuovo successo di Steam stando ai numeri che riporta VG247.

The Finals è uscito contemporaneamente su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X/S, con cross-play e cross-progression, e nelle prime ore sembra essersi già guadagnato il suo spazio.

Il titolo è al sesto posto tra i più venduti di Steam e, trattandosi di un gioco free-to-play, questo significa che ha già incassato molto dalle microtransazioni.

Anche parlando del numero di giocatori le cose vanno decisamente bene: The Finals ha registrato un picco di oltre 146mila giocatori, arrivando subito nella top 10 dei giochi più giocati su Steam. Vedremo se riuscirà a mantenere questa partenza esplosiva anche sul lungo periodo, ma sembra già nato sotto una buona stella.

Oltre al lancio di The Finals, la notte dei The Game Awards 2023 è stata piena di sorprese e novità: potete recuperare tutti gli annunci e trailer e, ovviamente, la lista completa dei vincitori.