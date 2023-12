The Game Awards 2023 | Tutti gli annunci e i trailer

Da ormai parecchio tempo, quella dei The Game Awards è diventata la notte videoludica più movimentata dell'anno per i videogiocatori europei, costretti a orari davvero fuori di testa per seguire le premiazioni (e soprattutto gli annunci) che arrivano dal palcoscenico di Geoff Keighley.

Anche quest'anno, la redazione di SpazioGames è parte della giuria specializzata in rappresentanza dell'Italia e siamo tutti curiosi di scoprire quali saranno i giochi che porteranno a casa le statuette, considerando quanti bei giochi abbiamo potuto vivere in questo 2023 – che, tuttavia, non è stato proprio positivo per l'industria e i suoi lavoratori.

Il palcoscenico dei TGA è anche quello dove ormai ci sono alcuni degli annunci più importanti dell'anno. Che sia il momento buono per il ritorno di Hellblade? E cosa presenterà Hideo Kojima, che non sta facendo niente per nascondere la sua presenza, novità per DS2 o scopriremo di più sul misterioso progetto in collaborazione con Microsoft? Sarà qui che Sony ci svelerà di più sui giochi che pianifica di far arrivare il prossimo anno prodotti dai suoi studi?

Lo scopriremo insieme dall'1.30 italiana e noi di SpazioGames seguiremo l'evento in tempo reale: in questo articolo vedrete comparire via via tutti gli aggiornamenti e gli annunci come saranno svelati. Inoltre, troverete sulla nostra testata anche notizie singole di approfondimento delle novità più importanti, oltre a un riepilogo dei vincitori di tutte le categorie.

Vi raccomandiamo quindi di aggiornare la pagina del vostro browser a intervalli regolari, per non perdere nessuna delle novità durante la notte. Lo show, a quanto pare, dovrebbe durare almeno tre ore (come gli scorsi anni, ma speriamo sia ritmato un po' meglio del solito, ndr) e ci sono serie possibilità si arrivi alle cinque del mattino – come le ultime volte. Vedremo, però, se quest'anno riusciranno davvero a impedire l'assalto degli invasori, che tutti ricordiamo nel 2022.

The Game Awards 2023 - Tutti gli annunci e i trailer, recap

Ore 1.30 – È atteso l'inizio del pre-show di mezz'ora, che rispetta la tradizione degli scorsi anni.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake

Ore 1.31 - Confermato ufficialmente il remake di Brothers: A Tale of Two Sons, il videogioco cooperativo di Josef Fares (che vinse il GOTY nel 2021 con It Takes Two). Arriva il 28 febbraio su PC e console di nuova generazione.

Miglior gioco per famiglie

Ore 1.33 - Il premio per Miglior gioco per famiglie va a Super Mario Bros. Wonder. Il presidente Doug Bowser di Nintendo of America ha ritirato il premio e ringraziato per l'amore ricevuto da Mario.

Pony Island 2

Ore 1.34 - Tempo di novità da Daniel Mullins, autore del peculiare Inscryption. Si tratta del probabilmente altrettanto inquietante Pony Island 2: Panda Circus.

Rise of the Golden Idol

Ore 1.36 - Netflix presenta The Rise of the Golden Idol, in arrivo anche su tutte le altre piattaforme (Switch inclusa).

Usual June

Ore 1.37 - Finji mostra da vicino l'avventura Usual June, che sembra dividersi tra esplorazione, misteri da risolvere, dialoghi e combattimenti dai colori vivaci. Arriva nel 2025.

Innovation for Accessibility

Ore 01.43 - Dopo una pausa pubblicitaria, è il momento del premio per le innovazioni votate all'accessibilità. A portare a casa il premio è Forza Motorsport.

Harmonium: The Musical

Ore 01.46 - Per rimanere in tema, scopriamo l'interessante gioco sviluppato con in mente il pubblico non udente, definito come un viaggio da musical accessibile a qualsiasi amante dei videogiochi. Ha una direzione artistica che richiama un po' uno stile Pixar.

Arriva su Netflix e su Game Pass.

Premi a tema eSport

Ore 01.49 - Valorant vince il premio per il miglior gioco eSport dell'anno. Trovate tutti i vincitori delle categorie eSport nel nostro recap.

Windblown

Ore 01.50 - I creatori di Dead Cells ci mostrano da vicino l'affascinante , con il suo stile illustrato da cartone animato piuttosto irresistibile.

Arriva in accesso anticipato su Steam nel corso del 2024.

Thrasher

Ore 01.52 - Thrasher arriva nel 2024 con i suoi colori psichedelici e la sua musica martellante. Arriva dallo stesso autore di Thumper, uscito nel 2016.

Samsung Gaming Hub

Ore 01.53 - Un segmento ci ricorda di Samsung Gaming Hub, l'hub smart di Samsung dove giocare senza il bisogno di una console, attraverso il cloud di servizi come Game Pass.

Persona 3 Reload

Ore 01.53 - Si passa direttamente a un nuovo assaggio dal ritorno di Persona 3, su cui molti (compreso chi vi scrive) tengono gli occhi puntati.

Il lancio, ricordiamo, è atteso per il 2 febbraio 2024, anche su Game Pass.

Dave the Diver x Dredge

Ore 01.56 - C'è del genio nel far incontrare Dave the Diver e Dredge, due delle più belle sorprese di quest'anno videoludico. Potremo scoprire questo contenuto extra dal 15 dicembre, che dovrebbe arrivare in Dave, portando atmosfere un po' più oscure del solito – come appare ovvio.

Content Creator dell'anno

Ore 01.57 - Vince Ironmouse, una creator animata in stile idol. Ok.

World of Goo 2

Ore 1.58 - Dopo «quindici anni in lavorazione», ecco World of Goo, il cui trailer ha fin dall'inizio qualche divertente colpo di genio. È un puzzle game basato sulla fisica dei fluidi e non solo, mi ricorda un po' anche Where's my Water per la gestione del passaggio dei liquidi all'interno degli scenari.

Arriva nel 2024.

Metaphor: ReFantazio

Ore 02.01 - Nuovo sguardo al nuovo RPG dagli autori di Persona, che promette epicità dai personaggi, i loro dialoghi, la musica e i combattimenti.

Arriva nell'autunno 2024, anche su Game Pass. Questo conclude il pre-show.

Inizia lo show principale

Ore 02.03 - Geoff Keighley sale sul palco principale per dare il via alla serata centrale dei The Game Awards. È la decima edizione dei premi e Keighley promette grandi annunci – come di consueto, vedremo cosa ci offrirà nel corso di questa lunga notte.

«I giochi possono renderci perfino diversi come persone» fa notare Keighley, sottolineando la forza di questo medium. Keighley saluta anche alcuni dei VIP in platea, tra cui Eiji Aonuma (The Legend of Zelda) e Mark Cerny, capo architetto di PlayStation. Occhi puntati anche su Melina Jurgens, l'amata Senua di Hellblade.

Miglior performance

Ore 02.06 - Christopher Judge (Kratos) che lo scorso anno vinse il premio per God of War: Ragnarok premierà la miglior performance dell'anno. Sorridiamo nel dire che speriamo che il suo discorso duri un po' meno dello scorso anno! Anche i TGA prendono in giro la cosa, mentre Judge si concede un «il mio discorso è stato più lungo della campagna di Call of Duty di quest'anno... ok, un'altra compagna che non mi farà mai lavorare per lei!».

Il premio per la miglior performance va a Neil Newbon, l'amatissimo Astarion di Baldur's Gate III.

Exodus

Ore 02.11 - Matthew McConaughey sale sul palco per presentare una world premiere a cui presterà la voce. È un gioco dove il tempo agisce diversamente, un giorno per te magari sono dieci anni per la tua famiglia.

È un gioco ad ambientazione spaziale sviluppato da Archetype Entertainment. Con tanto di colonna sonora su licenza dei Muse e il loro Supermassive Black Hole, segnalerei. Arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma non abbiamo una data.

God of War: Ragnarok - Valhalla

Ore 02.15 - Tempo di PlayStation Studios che mostrano un trailer catturato su PS5.

Questa volta, il nostro Kratos dovrà vedersela con nuove sfide direttamente nel Valhalla, con il DLC che arriva gratis il 12 dicembre. Avrà alcuni elementi roguelite per «un nuovo twist» dedicato all'amato personaggio ed è considerato un regalo alla community da parte di Sony Santa Monica.

Big Walk

Ore 02.18 - Dagli autori di Untitled Goose Game, arriva un titolo che non vuole essere meno stravagante del precedente, tra starnazzate e uccelli parlanti e canterini.

La camminata sembra in effetti bella lunga: il gioco non arriverà prima del 2025.

Senua's Saga: Hellblade II

Ore 02.24 - Melina Jurgens (Senua da Hellblade) ci introduce a una performance live decisamente in tono con lo scenario nordico del gioco, a opera degli Heilung.

Ore 02.28 - Anche quest'anno i TGA sono lo scenario per un trailer di Hellblade II! Vediamo finalmente alcune sequenze di gameplay montate in mezzo alle cut-scene, compresi i combattimenti che sembrano ancora particolarmente cinematografici.

Ancora niente data, si rimane su un generico 2024. Senua si domanda, alla fine del trailer, «che cosa diventerò?». Il gioco, ricordiamo, arriverà dal day-one su Game Pass.

Miglior narrativa

Ore 02.31 - Premio presentato da nientemeno che Ed Boon. A portare a casa il premio è Alan Wake 2, con Sam Lake che sale sul palco per Remedy Entertainment.

Kemuri

Ore 02.34 - La sempre vulcanica Ikumi Nakamura ci presenta il suo nuovo gioco dopo l'addio a Tango Gameworks, dove lavorò a Ghostwire Tokyo. Presenta l'idea del titolo con un trailer, anche se il gioco al momento che non ha ancora un publisher o una piattaforma di riferimento.

Vedremo come evolverà con i lavori.

No Rest for the Wicked

Ore 02.37 - Un trailer musicale dalle atmosfere fantasy ci porta nell'universo del gioco dagli autori di Ori, i bravissimi Moon Studios.

Saranno svelati più dettagli il 1 marzo, sarà un action RPG e arriverà su PS5 e Xbox Series X|S.

