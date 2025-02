The Elder Scrolls VI, qualcuno avrebbe svelato i primi dettagli

Siamo ancora in attesa che Bethesda possa fornire ai fan qualche novità su The Elder Scrolls VI, ormai diventato quasi un vero e proprio caso per la community.

Basti infatti pensare che i giorni dall'annuncio del sesto capitolo hanno superato di gran lunga la distanza che separava il reveal dall'uscita di Skyrim, con oltre 2403 giorni.

La speranza dei fan è che il 2025 possa dunque essere l'anno giusto per vedere per la prima volta in azione il successore di Skyrim — dato che al momento abbiamo visto solo un'immagine con il nome ufficiale — e, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere davvero così.

Sul forum Reddit GamingLeaksAndRumors vengono infatti segnalate le ultime rivelazioni di Extas1s, leaker molto vicino all'ambiente Xbox e che spesso anticipa dettagli sugli ultimi arrivi per Game Pass (lo trovate su Amazon, a proposito).

L'insider sostiene che The Elder Scrolls VI dovrebbe essere svelato a luglio 2025, data in cui si dovrebbe svolgere lo showcase estivo di Xbox, anticipando anche alcuni dei primi dettagli del nuovo ambizioso progetto di casa Bethesda.

Nello specifico, pare che sarà ambientato ad Hammerfell e High Rock, proponendo maggiore immersione e tempi di caricamento rapidi, oltre a battaglie navali e la possibilità di costruire e personalizzare a piacimento la propria nave: una feature, quest'ultima, che sembrerebbe essere stata ispirata dalle navicelle spaziali di Starfield.

The Elder Scrolls VI proporrebbe inoltre all'incirca 12 o 13 grandi città, esplorazioni sottomarine e isole da visitare, ma verrebbe anticipato anche il ritorno dei draghi.

Se le indiscrezioni fossero confermate, significherebbe che Bethesda si stia davvero preparando a un gioco di ruolo particolarmente ambizioso e ricco di dettagli, ma non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Come sempre vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più: nel frattempo, se volete provare a diventare un NPC, potete dare un'occhiata a una nuova iniziativa benefica.

Ovviamente non sappiamo ancora nulla sulla possibile data di uscita, anche se i fan hanno una teoria molto interessante.