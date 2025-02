Quando esce The Elder Scrolls 6? I fan hanno una teoria

Dopo anni di silenzio, i fan di The Elder Scrolls 6 hanno elaborato una nuova teoria sulla possibile data di uscita del gioco, ipotizzando che il titolo potrebbe arrivare sul mercato il 27 settembre 2027.

L’ipotesi nasce da un’analisi del tempo trascorso tra un concorso simile organizzato per Starfield (che trovate su Amazon) e il lancio effettivo del gioco.

Del resto, di recente Bethesda ha annunciato un’iniziativa benefica per la Make-A-Wish Foundation, mettendo all’asta la possibilità di creare un NPC per The Elder Scrolls 6.

Un utente su Reddit (via GR) ha notato che un concorso simile fu organizzato per Starfield circa due anni e mezzo prima del lancio del gioco.

Se The Elder Scrolls 6 dovesse seguire un percorso analogo, il titolo potrebbe uscire nel settembre del 2027, con una data simbolica il 27 del mese, seguendo la tradizione di Bethesda di rilasciare giochi in date particolari, come accadde con Skyrim (ossia il noto 11/11/11).

Del resto, l’assenza di aggiornamenti concreti su The Elder Scrolls 6 è stata una vera sofferenza per i fan. Annunciato ben sette anni fa, il gioco non ha ricevuto trailer o dettagli significativi da allora, a differenza di altri titoli di grande calibro come GTA 6, che uscirà nel 2025 dopo dodici anni di attesa.

L’intervallo tra Skyrim e The Elder Scrolls 6 sarà dunque più lungo di quello tra GTA 5 e GTA 6, un dato che rende ancora più pesante l’attesa per gli appassionati della saga.

Ovviamente, non c’è nulla di ufficiale riguardo alla data di uscita di The Elder Scrolls 6, e i giocatori devono tenere a freno le aspettative.

Per ora, i fan possono solo sperare che l’attesa valga la pena e che The Elder Scrolls 6 riesca a raccogliere l’eredità di Skyrim, uno dei giochi di ruolo d'azione più amati (e moddati) di sempre.