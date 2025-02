Da ora potete creare un NPC di The Elder Scrolls VI

The Elder Scrolls VI formalmente non esiste, ma questo non impedisce a Bethesda di permettervi di creare un NPC, per altro per una causa benefica.

Bethesda ha annunciato un’iniziativa benefica che permetterà a un fortunato vincitore di creare un NPC per The Elder Scrolls VI. Sì, potrete sfogarvi quanto volete stando alle informazioni ricevute per la proposta.

L’asta, organizzata per raccogliere fondi a favore di Make-A-Wish Mid-Atlantic, offrirà la possibilità di contribuire direttamente allo sviluppo del gioco, creando un personaggio che prima o poi vedremo all'interno dell'acclamato titolo fantasy, sempre quando uscirà.

L’iniziativa è stata lanciata attraverso una silent auction, con il ricavato che sarà interamente devoluto a Make-A-Wish Mid-Atlantic, un’organizzazione che si occupa di realizzare i desideri di bambini affetti da gravi malattie.

Il collegamento tra Bethesda e Make-A-Wish non è nuovo: in passato, lo studio ha già sostenuto l’organizzazione con iniziative simili. In questo caso, la proposta è davvero bella e le offerte sono già aperte e chiunque voglia partecipare può farlo visitando il sito ufficiale dell’asta a questo indirizzo.

Al di fuori della proposta in sé, che è bella a prescindere e denota quanto i videogiochi possano creare occasioni realmente belle e positive, nonostante tutto.

Nonostante i dettagli su The Elder Scrolls VI rimangano scarsi, a dir poco, è strano vedere Bethesda continua a lavorare al titolo dal punto di vista comunicativo.

È passato tanto, ma davvero tanto, dall'annuncio di The Elder Scrolls VI con quel teaser a dir poco breve. Un annuncio troppo repentino per stessa ammissione dell'azienda, che da allora ci ha lasciato con il proverbiale pugno di mosche.

Il 7 gennaio 2025 scorso sono infatti passati ufficialmente 2403 giorni da quando il trailer venne pubblicato ufficialmente. Un numero che può sembrare casuale e insignificante, ma quella era la stessa età che aveva Skyrim all'epoca del reveal di TES VI.