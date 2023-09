The Elder Scrolls 6 sarà o no esclusiva Xbox? Risponde Phil Spencer

Con Starfield ormai nei negozi, i fan Bethesda guardano ora in direzione del prossimo e attesissimo The Elder Scrolls 6, ufficialmente uscito dalla pre-produzione.

Il gigantesco RPG sci-fi (che trovate su Amazon) sembra abbia messo quasi tutti d'accordo, ed è nomale che ora si punti al prossimo The Elder Scrolls.

Sebbene il nuovo capitolo della saga fantasy sia stato annunciato troppo presto, come ammesso anche da Todd Howard, la curiosità di vederlo in azione è tanta.

Di recente, Jez Corden di Windows Central ha suggerito che The Elder Scrolls 6 sarà un aggiornamento significativo in termini di motore grafico rispetto a Starfield.

Ora, come riportato anche da GameSpot, Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, si è recentemente espresso in merito all'esclusività del nuovo TES.

Parlando con Bloomberg, Spencer ha ribadito quello che dice da tempo, ovvero che Microsoft prenderà decisioni sull'esclusività caso per caso.

«Valutiamo caso per caso i giochi che realizziamo. Vogliamo assicurarci che i nostri giochi siano disponibili in tanti posti diversi. Sulle nostre console Xbox. Su PC. Anche via cloud. Questi giochi possono arrivare su quasi tutti i dispositivi abilitati al web», ha detto Spencer.

«Abbiamo davanti milioni e milioni di giocatori che avranno accesso a Starfield e ad altri giochi di Xbox Game Studios. Si tratta di dare ai giocatori la possibilità di scegliere come giocare e di costruire la propria libreria di giochi».

A giugno, nell'ambito della causa Microsoft-FTC, Spencer ha dichiarato che le piattaforme per The Elder Scrolls 6 non erano ancora state decise, in parte perché l'uscita del gioco è molto lontana.

TES 6 dovrà infatti affrontare la pesante eredità dello storico The Elder Scrolls V: Skyrim, ancora giocato a quasi 12 anni dalla sua release originale.

Intanto, le attenzioni ora sono puntate su Starfield: nella nostra recensione Stefania vi ha spiegato che «l’ambizioso sogno interstellare di Bethesda Game Studios si è trasformato in realtà in tutto quello che era ludicizzabile: non ci sono dubbi che ci passerete un’infinità di ore, e appena spenta la vostra Xbox vi accorgerete subito di volerci tornare per vivere nuove avventure.»