The Elder Scrolls 6 sarà migliore di Starfield, almeno graficamente

Dopo l'uscita ormai prossima di Starfield, i fan Bethesda hanno gli occhi puntati su The Elder Scrolls 6, ufficialmente uscito dalla pre-produzione da poco.

Dopo la nuova IP dello studio americano (che trovate su Amazon), molti guardano anche al prossimo The Elder Scrolls.

Sebbene il nuovo TES sia stato annunciato troppo presto, come ammesso anche da Todd Howard, la situazione ora dovrebbe essere tutta in discesa.

Di recente, infatti, Pete Hines, responsabile del Publishing di Bethesda Softworks. ha parlato del futuro di Bethesda e dei progetti all'orizzonte, incuso TES 6.

Ora, come riportato anche da GamingBible, Jez Corden, insider di Xbox e giornalista di Windows Central, suggerisce che The Elder Scrolls 6 sarà un aggiornamento significativo in termini di motore grafico rispetto a Starfield.

Questa notizia proviene da voci che Corden avrebbe sentito nell'industria e pare faccia parte di uno sforzo di Bethesda per migliorare l'engine utilizzato per i suoi giochi.

I miglioramenti si rifletteranno probabilmente sulle prestazioni nel mondo aperto, riducendo potenzialmente i lunghi tempi di caricamento, che sono stati una delle principali lamentele di Starfield.

Al momento non c'è una data di uscita per The Elder Scrolls 6 e, se come dicono è appena entrato nelle prime fasi di sviluppo, probabilmente non lo vedremo per un po'.

TES 6 dovrà in ogni caso fare sua la pesante eredità del leggendario The Elder Scrolls V: Skyrim, ancora molto giocato a quasi dodici anni dalla sua release originale.

Intanto, le attenzioni ora sono puntate sull'imminente Starfield, investito del titolo di first-party di punta per il futuro della line-up di Xbox: nella nostra recensione Stefania vi ha spiegato che «l’ambizioso sogno interstellare di Bethesda Game Studios si è trasformato in realtà in tutto quello che era ludicizzabile: non ci sono dubbi che ci passerete un’infinità di ore, e appena spenta la vostra Xbox vi accorgerete subito di volerci tornare per vivere nuove avventure.»