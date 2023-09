The Division 3 è ufficialmente in sviluppo

Ubisoft ha svelato a sorpresa l'esistenza di The Division 3, che è ufficialmente entrato in sviluppo mentre Massive sta creando attivamente il team.

Dopo il secondo capitolo ottimo ma poco apprezzato dal pubblico (lo trovate su Amazon), il franchise di The Division ha continuato ad espandersi ma con progetti collaterali.

Un episodio mobile in cui Ubisoft ha comunque puntato molto, e che nel frattempo è uscito ampliando l'offerta dei progetti dedicati alla serie.

Nonostante tutto, The Division non è mai sembrato un brand che sarebbe stato abbandonato, ma era difficile aspettarsi addirittura un terzo episodio.

La notizia è stata riportata dagli account ufficiali poco fa:

Julian Gerighty has been appointed Executive Producer for the Tom Clancy’s The Division brand. Julian will oversee all games and products, including Tom Clancy’s The Division 3, led by Massive Entertainment who is actively building a team for the game.



👉 https://t.co/e8icWFKhcd pic.twitter.com/BadrtuFiEe — Massive Entertainment - A Ubisoft Studio 🎮 (@UbiMassive) September 21, 2023

Ubisoft ha nominato Julian Gerighty produttore della serie, con l'obiettivo di supervisionare tutti i giochi e i prodotti, incluso The Division 3 annunciato a mezza bocca proprio oggi.

Gerighty è attualmente il direttore creativo di Star Wars Outlaws (che si è fatto vedere la scorsa estate) presso Massive Entertainment, studio che ha creato l'originale The Division. Il suo ruolo sarà quello di mantenere anche vivo The Division 2, mentre la squadra di lavoro del terzo capitolo verrà creata.

«Avremo anche oltre 40 milioni di giocatori, ma The Division è ancora ai suoi primi anni come franchise», ha affermato Gerighty: «Ci sono così tante storie incredibili da raccontare, luoghi da esplorare e persone da proteggere».

Ora inizierà a lavorare su The Division 3, così come su una serie di altri progetti ambientati nell'universo di The Division, tra cui il gioco per cellulare Tom Clancy's The Division Resurgence e lo sparatutto survival-action Tom Clancy's The Division Heartland.

«Ci sono tanti sviluppatori di talento che attualmente lavorano sul marchio, e penso che avere più coerenza non possa che esaltare il lavoro di tutti», ha dichiarato Gerighty preparandosi al suo nuovo ruolo.

Inutile dire che non abbiamo idea di quando uscirà The Division 3 né quali saranno le sue caratteristiche. Speriamo che possa uscire comunque un buon prodotto in un periodo decisamente particolare per Ubisoft, tra licenziamenti e rivolte in ufficio.