Star Wars Outlaws non farà lo stesso "errore" di Assassin's Creed Valhalla

C'è sicuramente tanta attesa e curiosità per Star Wars Outlaws, ambizioso nuovo adattamento videoludico di Guerre Stellari pubblicato da Ubisoft e realizzato dagli autori di The Division.

Sarà infatti un titolo che intende premiare la libertà d'azione degli utenti, proponendo anche tantissimi pianeti esplorabili e creati appositamente a mano — a differenza di quelli generati proceduralmente di Starfield.

Advertisement

Si tratta di aree particolarmente ampie e che sono state paragonate anche alle ambientazioni visibili in Assassin's Creed Odyssey: proprio la celebre saga di Ubisoft sarebbe stata una grande fonte di ispirazione per Star Wars Outlaws.

Questo ha inevitabilmente scatenato anche un po' di comprensibile "paura" che potesse imitare pienamente anche la longevità di Assassin's Creed Valhalla (lo trovate su Amazon): per quanto sia stato infatti un capitolo particolarmente apprezzato, una delle critiche più comuni è la sua eccessiva longevità per la natura dispersiva, che ha spinto diversi fan a non finirlo.

Fortunatamente, sembra che Massive Entertainment non intenda ripetere lo stesso "errore" di Valhalla, come sottolineato dal creative director Julian Gerighty in un'intervista rilasciata a IGN US:

«Il nostro obiettivo è di portare le persone in un'avventura open world ricca ed estremamente densa, che potranno esplorare con i loro ritmi. Quindi non è assolutamente un RPG epico da 200 o 300 ore che non può essere finito. È un RPG action-adventure molto gestibile che porterà le persone in viaggio».

Difficile non vedere nell'ultima affermazione una sottile frecciata a titoli come il già citato Assassin's Creed Valhalla, ma si tratta di una dichiarazione che farà certamente piacere a chi teme di non poter finire mai questa avventura.

Star Wars Outlaws intende narrare prima di tutto una storia, pur facendola vivere in prima persona ai suoi utenti e intende arrivare ad una conclusione nel modo più naturale possibile, senza costringere i suoi fan a compiere insperate maratone solo per poter scoprire il finale.

Ovviamente, ciò non impedirà agli utenti di sperimentare e provare ad allungare il tempo di gioco nel modo che più preferiscono, magari provando a diventare i criminali più ricercati della galassia in "stile GTA".