The Callisto Protocol è un flop: Glen Schofield dice addio al suo studio

Arrivato sul mercato con grandi promesse e anche con un discreto "hype" alle spalle, alla fine The Callisto Protocol non è riuscito a soddisfare le aspettative del publisher Krafton, che si aspettava 5 milioni di copie vendute.

Alla fine, l'erede di Dead Space (potete trovarlo su Amazon) è arrivato a piazzare 2 milioni di copie sul mercato: un risultato che è comunque decisamente discreto per una nuova IP, ma che ha deluso le enormi aspettative del publisher.

Glen Schofield, autore di The Callisto Protocol e in precedenza di Dead Space, aveva provato a risollevare la situazione con un DLC in grado di fornire un nuovo finale, in risposta alle affermazioni del publisher secondo cui l'avventura principale durava troppo poco.

Sfortunatamente per Striking Distance Studios, le vendite non sono migliorate più di tanto e ci si è trovati costretti ad assistere a un'ondata di licenziamenti, ai quali nelle prossime ore si accompagnerà un addio illustre e inaspettato.

L'ultimo report di Jason Schreier su Bloomberg svela infatti che Glen Schofield sta per dire addio allo studio di sviluppo che lui stesso aveva fondato: una decisione presa presumibilmente in seguito al flop dello stesso The Callisto Protocol, su cui l'autore credeva fortemente.

Un portavoce di Krafton ha confermato che Schofield ha deciso di lasciare lo studio per «inseguire nuove opportunità»: insieme a lui lasceranno anche il chief operating officer e il chief financial officer dello studio.

Il suo posto sarà preso da Steve Papoutsis come nuovo CEO: in un breve comunicato, Glen Schofield ha affermato che il suo addio è «agrodolce», ma di essere allo stesso tempo consapevole che lo studio è in ottime mani.

Certo appare ancora oggi strano considerare i 2 milioni di The Callisto Protocol un flop, considerando anche che ha venduto il doppio di Dead Space Remake nella settimana di lancio: una situazione paradossale su cui, probabilmente, varrebbe la pena di riflettere per quello che sarà il futuro dell'industria videoludica.