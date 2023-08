Anche il team di The Callisto Protocol è stato decimato dai licenziamenti

Striking Distance Studios, studio che ha sviluppato il tanto chiacchierato horror The Callisto Protocol, è la nuova realtà videoludica che ha dovuto ridurre il suo personale.

L'erede spirituale di Dead Space (lo trovate ancora su Amazon), creato per altro dallo stesso ideatore, è stato accolto con una certa dose di aspettative dai fan.

E una certa dose di discussioni dovute ai contenuti aggiuntivi, perché nei DLC è stato inserito il "vero finale" del gioco.

Purtroppo, come sta accadendo ormai da un po', alcuni degli autori di The Callisto Protocol sono stati licenziati improvvisamente da Striking Distance Studios.

L'informazione è arrivata da Patrick Bostwick, consulente esterno per Striking Distance Studios, che su LinkedIn ha menzionato per la prima volta i licenziamenti:

«Mi dispiace tanto vedere i licenziamenti di Striking Distance Studios. Ci sono voluti molti anni per riunire talenti così straordinari. Senza dubbio questo gruppo di persone è tra i più talentuosi del settore. Se c'è qualcosa che posso fare per aiutare qualcuno di voi, non esitate a chiedere. Se tu e il tuo team avete bisogno di persone di qualità AAA, i migliori sono pronti e in attesa.»