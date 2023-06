The Callisto Protocol, il "vero finale" arriverà con un DLC

Se pensavate che l'era dei finali rilasciati sotto forma di DLC fosse ufficialmente conclusa, The Callisto Protocol ha deciso di ricordarci il contrario: Striking Distance Studios ha infatti annunciato Final Transmission, l'ultimo contenuto aggiuntivo in arrivo per il survival horror in terza persona.

Con quest'espansione si chiuderà dunque ufficialmente la narrazione di The Callisto Protocol (lo trovate in sconto su Amazon), così come il supporto per il titolo dato che, se non arriveranno altri annunci al riguardo, non dovrebbero essere rilasciati ulteriori aggiornamenti.

Tuttavia, la mossa che sembra destinata a far discutere la community non è tanto il fatto che si proseguirà la storia in un DLC, ma che gli sviluppatori hanno già chiarito che Final Transmission chiuderà a tutti gli effetti la trama, rappresentando dunque il "vero finale" del gioco.

Una pratica controversa che, curiosamente, era già stata adottata dal terzo capitolo di Dead Space, precedente saga a cui aveva lavorato lo stesso Glen Schofield — ne avevamo discusso brevemente nel nostro speciale dedicato a Capcom, dato che anche il publisher giapponese si era reso "colpevole" di un'operazione simile con Asura's Wrath — e anche allora non era stata accolta con favore dal pubblico.

Curiosamente, il DLC Final Transmission sarà inoltre disponibile esclusivamente su console PlayStation... per le prime 48 ore di uscita.

Il trailer ufficiale, che potete visualizzare al seguente indirizzo, ci svela infatti che l'ultimo contenuto aggiuntivo di The Callisto Protocol sarà disponibile sulle console Sony a partire dal 27 giugno, mentre Xbox e PC dovranno attendere il 29 giugno.

Final Transmission sarà incluso in automatico per tutti i fan che hanno acquistato il Season Pass, mentre attualmente non è chiaro se sarà venduto anche separatamente: vedremo come reagiranno i fan di fronte a quello che sembra un vero e proprio ritorno dei "finali a pagamento".

Insomma, pare proprio che a breve l'ultimo Contagion Bundle sia destinato a non essere più il DLC più discusso del gioco, dato che Final Transmission potrebbe far parlare di sé a lungo.

Ricordiamo che The Callisto Protocol era riuscito a conquistare i suoi fan durante il lancio, riuscendo addirittura a vendere il doppio delle copie di Dead Space Remake.