Tekken 8 è stato rinviato al 2024... per evitare Street Fighter

Tekken 8 sarà uno dei videogiochi di punta che darà il via al 2024, ma inizialmente non avrebbe dovuto essere così: in una nuova video intervista rilasciata sul proprio canale YouTube, Katsuhiro Harada ha confermato che, secondo i piani iniziali, avrebbe in realtà già dovuto essere disponibile.

Dagli ultimi test che i fan hanno potuto provare vi era effettivamente la sensazione che Tekken 8 (potete prenotarlo ) fosse in realtà un prodotto già praticamente completo, ma adesso ne abbiamo avuto la conferma ufficiale: la scelta di rinviarlo è stata puramente strategica, per assicurare al picchiaduro next-gen un'ampia visibilità.

Advertisement

Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube Harada's Bar, il celebre director della serie discute infatti sulla data d'uscita dell'ottavo capitolo, sottolineando che inizialmente il lancio era previsto per l'estate di quest'anno.

Tuttavia, dopo aver saputo che nello stesso periodo sarebbe uscito un altro picchiaduro, ha preso la decisione di rinviare l'uscita di circa 6 mesi, arrivando così all'uscita ormai nota prevista per il 26 gennaio 2024.

Il director non ha voluto dire apertamente a quale picchiaduro si stesse riferendo, ma il principale sospettato è Street Fighter 6: il sesto capitolo di casa Capcom è infatti uscito lo scorso giugno, proprio a distanza di circa 7 mesi dalla data di Tekken 8.

La scelta di uscire a gennaio potrebbe però essere anche un tentativo per allontanarsi anche da Mortal Kombat 1, uscito invece lo scorso settembre: in questo caso, il rinvio sarebbe più corto dei 6 mesi accennati da Harada, ma trattandosi di un altro nome di spessore è plausibile immaginare che sia stato preso in considerazione anche il picchiaduro di NetherRealm, in questo ragionamento.

In attesa del lancio ufficiale, vi ricordiamo che a breve avremo nuovamente la possibilità di provarlo gratuitamente: il 20 ottobre sarà disponibile il nuovo test ad accesso chiuso.

Secondo le ultime indiscrezioni, nella versione completa potremmo inoltre tornare a goderci una nuova versione di Tekken Force, l'amatissima modalità introdotta in Tekken 3: forse, potrebbe essere integrata direttamente nella campagna.