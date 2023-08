Tekken 8, un leak avrebbe svelato la data d'uscita ufficiale

L'attesa per il lancio ufficiale di Tekken 8 potrebbe non essere così distante come molti fan credevano: l'ottavo capitolo della saga picchiaduro evolverà la saga, non solo con una veste grafica next-gen ma anche e soprattutto con un gameplay spettacolare e aggressivo.

Sfortunatamente, Bandai Namco non ha ancora svelato ufficialmente quando sarà disponibile l'erede di Tekken 7 (trovate la Legendary Edition su Amazon), ma ha già dato la possibilità ad alcuni fortunati fan di provarlo in anteprima, con feedback decisamente soddisfacenti.

Advertisement

L'annuncio ufficiale potrebbe però arrivare già da questa sera, dato che Tekken 8 è stato confermato come uno dei protagonisti della Gamescom. Un leak molto interessante, tuttavia, potrebbe aver anticipato clamorosamente la data d'uscita.

L'indiscrezione arriva direttamente dall'insider Aggiornamenti Lumia, che si è dimostrato sempre particolarmente affidabile per le release su console Xbox, dato che avrebbe accesso a dati interni provenienti dallo store dedicato.

Ebbene, secondo quanto riferito dall'insider, la data d'uscita ufficiale di Tekken 8 sarebbe stata fissata al 26 gennaio 2024: un appuntamento che lo renderebbe uno dei giochi che inaugurerà il nuovo anno videoludico.

Tekken 8: January 26, 2024 pic.twitter.com/C5B7igLhMZ — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) August 22, 2023

Ovviamente non possiamo sapere con certezza se sarà effettivamente questa la data scelta, dato che non è ancora arrivato alcun annuncio ufficiale da parte di Bandai Namco o da Katsuhiro Harada.

Con molta probabilità, potremo scoprire già da stasera se sarà questa la data scelta: vi invitiamo dunque a seguire con noi la Gamescom e, per il momento, di prendere questa notizia con le dovute precauzioni in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Non è la prima volta che Tekken 8 viene colpito dai leak: già nelle scorse settimane vi avevamo segnalato che alcuni fan avevano analizzato a fondo la closed beta, scoprendo riferimenti a tantissimi personaggi in arrivo.

Vale però la pena di ricordare che la lista in questione era incompleta, come dimostrato dall'annuncio del primo personaggio inedito di Tekken 8: è plausibile dunque aspettarsi qualche ulteriore piccola sorpresa.