Tekken 8 potrebbe includere una delle modalità più amate di Tekken 3

Tra pochi giorni sarà ufficialmente disponibile una nuova versione della Closed Beta di Tekken 8, che offrirà una nuova occasione ai fan di provare con mano una buona parte del roster giocabile per il prossimo capitolo next-gen.

L'ottavo episodio della saga (potete prenotarlo ) è indubbiamente uno dei più ambiziosi mai prodotti da Bandai Namco: il team di sviluppo vuole proporre un picchiaduro più accessibile e molto più votato all'aggressività, con un gameplay potenzialmente spettacolare.

Ma sta anche tenendo d'occhio i desideri dei fan storici, proponendo feature in grado di aumentare il tempo di gioco con modalità diverse dai classici picchiaduro a scontri: in particolar modo, pare che Harada e il team di sviluppo stiano prendendo in seria considerazione quanto fatto da Tekken 3.

Dopo l'annuncio ritorno di Tekken Ball, la modalità che permetteva di affrontarsi in folle sfide a pallavolo, un leak della nuova CBT di Tekken 8 avrebbe confermato perfino il ritorno di Tekken Force, altra amatissima modalità del terzo capitolo.

Ricordiamo che tale modalità era presente anche nel quinto e nel sesto capitolo, anche se in quest'ultimo era stato integrato come parte della campagna single player: dopo essere stata assente in Tekken 7, pare che la modalità per giocatore singolo sia pronta a tornare, come potete vedere in questi screenshot condivisi in rete (via eXputer).

Cannot believe We WON SO MUCH TEKKEN FORCE IS BACK IN #TEKKEN8 YES YES YES 🙌🏽 #TEKKEN pic.twitter.com/5dYdRA5ths — ✦💫𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝐵𝑜𝑦𝑊𝒉𝑜 😎✦ (@FutureBoyWho2) October 10, 2023

Gli screenshot in questione sembrerebbero anche svelare il ritorno di Alisa Bosconovitch nel cast di Tekken 8, anche se attualmente non è ancora chiaro se sarà semplicemente un personaggio di supporto o se effettivamente sarà giocabile nel roster di base.

La sua inclusione con messaggi durante la modalità sembrerebbero però suggerire che la nuova Tekken Force potrebbe fare parte ancora una volta della campagna single player, proprio come in Tekken 6.

Ciò confermerebbe le dichiarazioni del team di sviluppo, che promettevano una campagna single player «molto più grande» rispetto al precedente capitolo, ma ovviamente vi invitiamo però a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Ricordiamo che la nuova beta ad accesso chiuso partirà ufficialmente dal 20 ottobre: se avevate già partecipato al test precedente, basterà semplicemente effettuare l'aggiornamento per tornare a giocare.