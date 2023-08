Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ora in sconto per rallegrarvi l'estate

C'è una generazione (la nostra degli anni'80 o nata subito a ridosso di quel periodo, diciamolo pure ad alta voce) che ha particolarmente a cuore il ricordo delle Tartarughe Ninja, che facevano parte dei pomeriggi e delle mattinate di cartoni animati davanti alla televisione. Ecco perché vedere videogiochi a tema che continuano ad arrivare – pensate al prossimo e intrigante The Last Ronin – ha sempre un sapore speciale.

Se però vi siete persi Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, che di recente ha portato una sana ventata di retrogaming all'universo dei beat'em up, abbiamo un'ottima notizia: in questo momento, infatti, il gioco per PS4 è proposto con uno sconto sulle pagine del rivenditore GameStop.

Potete quindi acquistarlo risparmiando qualcosina e, perché no, divertirvi a scazzottare con Leonardo, Donatello e compagni, in questa coda d'afa estiva.

Grazie all'offerta in corso su GameStop potete acquistare il gioco a soli 20,98 euro, anziché ai 29,97 euro proposti normalmente di listino. La disponibilità del gioco è immediata e potete ricevere il gioco direttamente a casa vostra, con la spedizione a domicilio.

In merito al gioco, nella nostra recensione Silvio Mazzitelli ha sottolineato l'ottimo lavoro svolto in termini di gameplay, che risulta fluido e, nonostante sia anche accessibile, sa dare grandissime soddisfazioni.

«Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge è un bellissimo ritorno del genere dei picchiaduro a scorrimento nella loro forma più classica, ma che dimostra di non dover per forza rimanere ancorata al passato in ogni aspetto. Un gameplay immediato e fluido, ma comunque dotato di un bel po’ di tecnicismi, rende il titolo molto divertente da giocare, sia che siate dei principianti o che siate invece dei veterani del genere» scrive il nostro recensore ed esperto di picchiaduro, nell'articolo completo.

La proposta in sconto di GameStop, insomma, potrebbe essere una buona occasione per questo bel tuffo nel passato.