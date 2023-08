TMNT The Last Ronin, dettagli su ambientazione e uscita

Durante la giornata di ieri è arrivato il momento di vedere TMNT The Last Ronin nel primo teaser trailer, rilasciato in occasione dell'evento THQ.

Una delle storie più belle legate alle tartarughe più famose del pianeta si mostrerà anche a chi non legge albi a fumetti.

Il primo video rilasciato in occasione dell'evento THQ Nordic di ieri sera non ha però mostrato il gameplay in azione.

Ora, però, come riportato anche su Twitter, sono emersi i primi dettagli sul gioco dedicato alla tartaruga sopravvissuta.

TMNT The Last Ronin sarà infatti ambientato in una New York futuristica e devastata dalla guerra. Il tono del gioco sarà cupo e rivolto a un pubblico più maturo.

Il Senior VP di Paramount lo ha paragonato a grandi action adventure come God of War, ed è in arrivo in esclusiva per piattaforme current gen (vale a dire PS5, Xbox Series X|S, PC).

Sviluppato da Black Forest Games (Destroy All Humans), il gioco a quanto pare non vedrà la luce a breve, visto che la release sarebbe lontana qualche anno.

Ricordiamo che nel fumetto originale di The Last Ronin viene raccontata la vicende di una delle tartarughe sopravvissute ad un attacco di Shredder che ha ucciso tutte le altre Ninja Turtles e il maestro Splinter.

L'identità segreta dell'unica tartaruga ninja sopravvissuta - che non vi riveleremo per non rovinarvi la sorpresa - è uno dei punti chiave della storia.

Il videogioco, quindi, si rivolgerà a un pubblico più adulto, con uno stile di gioco che prenderà in qualche modo spunto dal soft reboot di God of War.

