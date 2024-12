Tati Gabrielle su Intergalactic: «Grata al dio dei videogiochi Neil Druckmann»

Intergalactic: The Heretic Prophet si è mostrato a sorpresa come il nuovo progetto di Naughty Dog e, dal reveal ad oggi, sono emerse le solite polemiche che speravamo di poter lasciare nel passato.

Polemiche che, ancora una volta, sono incentrate sull'aspetto della protagonista del gioco giudicato forzatamente inclusivo (...) da quella solita cerchia di videogiocatori che ci tiene a farci sapere quanto non abbia mai messo piede fuori di casa.

L'attrice Tati Gabrielle, già nota ai fan di Naughty Dog per il suo ruolo da antagonista nell'adattamento cinematografico di Uncharted accanto a Tom Holland, torna a collaborare con lo studio proprio nel ruolo della protagonista Jordan.

Dopo la bagarre di cui sopra, e il primo endorsement pubblico di Neil Druckmann nei suoi confronti, Gabrielle ha rotto il silenzio tramite i suoi canali social.

«Sono incredibilmente grata ed entusiasta», dichiara Gabrielle sul suo profilo Instagram.

L'attrice ha ringraziato per la possibilità di lavorare «con il dio dei videogiochi in persona, Neil Druckmann, e l’intero team di Naughty Dog», per poi rivolgere un messaggio allo stesso Druckmann e, indirettamente, a tutta la community e gli haters:

«Grazie, Neil, per avermi vista e per avermi affidato questo tuo nuovo gioiello. Ti prometto che ti renderò orgoglioso, amico. Mai avrei immaginato che quando ho ottenuto il ruolo in Uncharted stavo aprendo una porta che avrebbe fatto esplodere di gioia la me bambina.»

In tutto questo speriamo di saperne qualcosa di più, perché la produzione sembra essere decisamente particolare e ambiziosa.

È arrivata anche la conferma che Intergalactic sarà comunque un titolo PS5, nonostante i dubbi che potessero emergere dalla sua presentazione. Anche nell'ultima versione della console PlayStation sarà possibile giocare Intergalactic, e questa è se non altro una bella rassicurazione.