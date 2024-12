Jordan come Ellie: Neil Druckmann elogia Tati Gabrielle

Neil Druckmann, co-creatore della saga di The Last of Us, ha sorpreso i fan annunciando il suo nuovo progetto, Intergalactic: The Heretic Prophet.

Si tratta della prima IP originale targata Naughty Dog in quasi 15 anni, un ambizioso titolo che unisce azione, fantascienza e temi di profonda introspezione, lontano quindi dalle avventure post-apocalittiche di TLOU (gioco che trovate su Amazon).

L'annuncio del gioco ai TGA 2024 ha lasciato intendere che il titolo è in lavorazione da ben 4 anni.

In un’intervista al New York Times (via PlayerStation), Druckmann ha elogiato la performance di Tati Gabrielle, scelta per interpretare la protagonista Jordan Mun, paragonando il suo provino a quello di Ashley Johnson per il ruolo di Ellie:

«Ha una presenza straordinaria. Quando l’abbiamo portata per un provino, ci ha sorpresi. È stato uno di quei momenti magici, come quando vidi Ashley Johnson nei panni di Ellie per la prima volta.»

Gabrielle, nota per le sue interpretazioni in Chilling Adventures of Sabrina e nel film Uncharted, darà vita a Jordan Mun, una cacciatrice di taglie intergalattica immersa in un universo oscuro e futuristico.

Druckmann ha sottolineato le qualità uniche dell’attrice: «Lavorare con lei porta sempre qualcosa di speciale alla storia. La sua capacità di bilanciare forza e vulnerabilità è rara.»

ùL’attrice torna così a collaborare con Druckmann dopo essere stata scelta per il ruolo di Nora nella seconda stagione della serie HBO The Last of Us.

Annunciato ufficialmente durante i The Game Awards, Intergalactic: The Heretic Prophet esplora un universo alternativo in cui la tecnologia spaziale ha raggiunto il suo apice nel 1986.

Il gioco affronta temi complessi come la fede e il rapporto tra l’umanità e le istituzioni. Fortemente ispirato a classici come Akira e Cowboy Bebop, il titolo propone un’estetica rétro-futuristica accompagnata da una colonna sonora firmata da Trent Reznor e Atticus Ross.

Oltre a Gabrielle, il cast include Kumail Nanjiani, che interpreterà Colin Graves, uno degli obiettivi principali della protagonista.

Avete letto che alcuni riferimenti nascosti nel trailer di Intergalactic rivelano che il numero "2027" appare più volte, suggerendo l’uscita del gioco tra due anni.