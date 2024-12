Intergalactic esce davvero su PS5, nonostante tutto

Durante i The Game Awards 2024 ci sono state molte sorprese e, tra queste, anche il reveal di Intergalactic: The Heretic Prophet, il nuovo titolo di Naughty Dog che arriverà anche su PS5, nonostante tutto.

Il reveal durante la kermesse videoludica ha lasciato tutti di stucco, soprattutto per l'aspetto con cui Intergalactic si è presentato al pubblico.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo progetto di Naughty Dog sembra essere molto avanzato al punto che, di questi tempi, è lecito chiedersi se possa uscire davvero su PS5 o su una presunta PS6, come si ipotizza per The Witcher 4.

Tuttavia dopo la nottata c'è una conferma per il fatto che Intergalactic: The Heretic Prophet, almeno nelle intenzioni iniziali, arriverà su PS5. Lo conferma il PlayStation Blog, spiegando le prime caratteristiche della produzione.

«Il prossimo gioco di Naughty Dog sarà Intergalactic: The Heretic Prophet, al momento in sviluppo per la console PlayStation 5», spiega Druckmann con una certa schiettezza nel post.

Il creativo conferma anche che Intergalactic sembra essere il famoso titolo Naughty Dog in sviluppo da anni, di cui ha fatto menzione recentemente: «Stiamo lavorando a questa avventura nuova di zecca dal 2020», conferma Druckmann.

Intergalactic porta con sé anche un carico di aspettative non indifferente, ovviamente, soprattutto lato gameplay. La promessa di una "giocabilità più profonda" sembra l'ennesima dichiarazione altisonante, ma sappiamo bene che la casa californiana ha già saputo stupirci in passato, e non vediamo l'ora di saperne di più.

Del titolo abbiamo visto se non altro la protagonista in un brevissimo filmato. Il suo aspetto, com'era lecito aspettarsi, ha già creato tantissime polemiche nella community che stanno venendo discusse in queste ore dopo il reveal ai The Game Awards 2024.

Anche nell'ultima versione della console PlayStation (la trovate su Amazon) sarà possibile giocare Intergalactic, e questa è se non altro una bella rassicurazione.