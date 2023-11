Tastiera meccanica da gaming FNATIC con uno SCONTO INCREDIBILE del 57%!

Incredibile offerta per il Black Friday sulla Fnatic miniSTREAK SPEED, una tastiera da gioco meccanica TKL, perfetta per i professionisti degli eSports. Questo modello compatto e portatile, dotato di switch SPEED Silver ultra rapidi e retroilluminazione RGB completa, è ora disponibile a soli 49,49€ invece di 89,99€. Non lasciarti scappare l'opportunità di acquistare questa tastiera da gioco di alta qualità con uno sconto del 45%!

Fnatic miniSTREAK SPEED, chi dovrebbe acquistarla?

La tastiera da gioco meccanica MiniSTREAK SPEED di Fnatic è l'accessorio perfetto per i giocatori e gli appassionati di eSports. È la scelta ideale per chi cerca un'esperienza di gioco veloce e fluida, grazie agli switch SPEED Silver che offrono una pre-corsa di soli 1,1 mm, garantendo un aumento del 81% nella velocità rispetto agli switch meccanici tradizionali. Inoltre, per coloro che amano personalizzare il proprio setup, la MiniSTREAK offre una retroilluminazione RGB completa con 8 modalità di illuminazione istantanea e 16,8 milioni di opzioni di colore. La tastiera è anche compatta e portatile, con un design tenkeyless e un peso di soli 704 g, ideale per chi deve spostarsi con frequenza.

Questa incredibile offerta per la Fnatic miniSTREAK SPEED è un'opportunità da non perdere per chi vuole portare la propria esperienza di gioco al livello successivo. Progettata con il feedback dei professionisti, questa tastiera offre qualità, comfort e prestazioni eccezionali. Inoltre, lo sconto significativo rispetto al prezzo originale la rende ancora più conveniente.

