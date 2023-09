Tales Of Symphonia Remastered a un super prezzo per l'Amazon Gaming Week

In occasione della Amazon Gaming Week, il gigante dell'e-commerce ha lanciato una promozione eccezionale inerente a Tales Of Symphonia Remastered Chosen Edition per Nintendo Switch, Sony PS4 e Xbox One/Series X|S. Infatti, il prodotto è attualmente disponibile su Amazon al prezzo incredibilmente vantaggioso di soli 39,98€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo consigliato di 49,99€.

Se siete appassionati di RPG giapponesi o state cercando un'avventura coinvolgente e memorabile, non lasciatevi sfuggire l'opportunità di acquistare Tales of Symphonia Remastered: Chosen Edition a prezzo scontato. Questa edizione rimasterizzata del classico gioco ti offre una grafica migliorata, meccaniche di gioco ottimizzate e una storia profonda e commovente che vi terrà incollati allo schermo per ore.

È il titolo ideale sia per i fan di lunga data che vogliono rivivere l'epica avventura in alta definizione, sia per i nuovi giocatori desiderosi di immergersi in un mondo fantastico ricco di personaggi indimenticabili. Inoltre, è il momento giusto per fare questo acquisto: l'Amazon Gaming Week è in corso ma terminerà presto, e il prezzo potrebbe tornare ad essere quello usuale.

In Tales of Symphonia Remastered: Chosen Edition, i giocatori seguiranno il viaggio di Lloyd Irving e dei suoi amici che cercano di salvare un mondo morente, in cui si narra che un giorno un Prescelto sorgerà tra la gente e la terra rinascerà.

Leggi anche Giochi PS4 | I migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche le migliori TV gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.