Switch e le altre console portatili dovranno modificare le loro batterie entro il 2027

Da oggi c'è una novità importante per quanto riguarda le console portatili come Nintendo Switch, che dovranno dare una nuova opportunità ai consumatori dopo una sentenza della UE.

Come ogni console anche Switch (che trovate su Amazon) ha una batteria integrata che, nel caso vada esaurita, può creare non pochi problemi ai consumatori.

Advertisement

Un tema che è molto caro alle console portatili, ovviamente, come ROG Ally la cui batteria è uno dei punti peculiari della console.

E mentre il mercato delle handeld ha sempre più esponenti, tra cui ovviamente Steam Deck e la sua lista sempre più elevata di giochi compatibili, l'Europa impone un comportamento molto importante.

Il 10 luglio il Consiglio Europeo ha votato un nuovo regolamento per implementare le regole di sostenibilità per le batterie: le console portatili dovranno avere batterie sostituibili entro il 2027 per conformarsi a una nuova legge dell'Unione Europea.

I produttori dovranno quindi rendere le batterie accessibili ai consumatori, utilizzando strumenti e metodi disponibili in commercio o specializzati, oltre a fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza (tramite Games Industry).

Nello stesso provvedimento sono inclusi anche telefoni e tablet, che allo stesso modo dovranno permettere la sostituzione delle batterie entro il 2027.

Con questa misura, l'UE mira a "ridurre gli impatti ambientali e sociali durante tutto il ciclo di vita della batteria". Ci sono due obiettivi per i produttori per la raccolta dei rifiuti delle batterie portatili, con il 63% entro la fine del 2027 e il 73% entro il 2030. Le batterie al litio hanno gli obiettivi più elevati, con il recupero dalle batterie usate fissato al 50% entro la fine del 2027 e all'80% entro il 2030.

Il nuovo regolamento entrerà in vigore ovviamente solo per le versioni future di Nintendo Switch, Steam Deck o ROG Ally, e non sarà quindi retroattivo per i modelli già in circolazione.

Per altro Nintendo Switch è stata di recente protagonista di una storia davvero peculiare, visto che è stata utilizzata dall'FBI.

Parlando di Steam Deck e ROG Ally, invece, quale conviene scegliere? Qui trovate una nostra analisi.