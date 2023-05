Quando arrivano sul mercato proposte come ASUS ROG Ally, che promettono performance importanti anche sui giochi AAA, una domanda è sempre lecita e viene posta all'istante: ma quanto dura la batteria?

La scheda tecnica ci ha infatti svelato che la portatile di casa ASUS monta una batteria da 40Wh, ossia la stessa capacità della batteria che abbiamo già visto su Steam Deck. Questo, però, va di pari passo col fatto che ROG Ally sia sensibilmente più potente, sia nelle specifiche sotto la scocca, sia nel suo display.

Cosa possiamo aspettarci, allora, in termini di durata della batteria?

Quanto dura la batteria di ASUS ROG Ally?

La risposta è in realtà molto flessibile, perché dipende dall'utilizzo che ne fate. Le prime recensioni arrivate dall'estero, infatti, suggeriscono che proprio la batteria sia un punto debole di ASUS ROG Ally, in caso vogliate giocare fuori casa.

Secondo quanto analizzato dal sito specializzato The Verge, il massimo a cui si può arrivare è una durata di poco sotto le quattro ore durante il gameplay, ma limitando al massimo i consumi. Se si lascia Ally a briglia sciolta, impostandola in modalità turbo per spingere al massimo della sua potenza, la durata è più o meno di un'ora.

Nel primo caso citato, The Verge spiega di aver testato Slay the Spire – gioco 2D piuttosto statico in termini di elaborazione, attivando tutti i risparmi energetici possibili attivati e bloccando gli fps a 30. Ha anche abbassato al minimo la luminosità del display, giocando in una stanza con poca luce. Con questa configurazione, che ha consumato 9.8 watt per ora, ASUS ROG Ally si è spenta dopo 3 ore e 38 minuti, non arrivando alle quattro.

Con un gioco come Control è lecito aspettarsi che la batteria duri circa un'ora e mezza, se si testa Elden Ring in modalità Performance (che possiamo definire la "standard" di Ally) si arriva a un'ora e mezza, ma se si imposta in modalità Turbo (al massimo, con tutto sbloccato), la batteria dura meno di un'ora.

Tra gli altri test citati, con Redfall in Performance Ally si spegne in circa un'ora e mezza, in turbo in meno di un'ora. Se volete divertirvi con Dead Cells, potete arrivare alle tre ore.

Anche la controparte americana del nostro sito gemello Tom's Hardware spiega che impostando a 720p giochi come Red Dead Redemption 2 o Shadow of the Tomb Raider, bloccando il frame rate a 60 fps e la luminosità al 50%, si arriva a poco meno di due ore.

Va da sé che se pensate di portare in giro con voi Ally, magari per un viaggio senza power bank e in cui non avete una presa di corrente a portata (che sia su un treno o un aereo) potreste trovarvi a piedi molto presto. Succedeva anche con Steam Deck, ma in questo caso la cosa è ulteriormente accentuata e la piattaforma sposa soprattutto un uso in luoghi sedentari – magari a scuola, in università o nelle pause in ufficio, oltre che a casa. Insomma, in qualsiasi posto dove possiate farvi affiancare da una presa di corrente, all'occorrenza.