Steam Deck ora ha ufficialmente migliaia di giochi compatibili

Mentre sempre più proposte simili arrivano sul mercato tentando di rosicchiare via il suo pubblico, Steam Deck rimane una delle opzioni preferite per giocare i titoli su PC senza avere un PC vero e proprio.

Lo dimostra il fatto che, con le promozioni in corso, la handheld di casa Valve è riuscita a scalare anche le classifiche nostrane. E la aiuta anche la conferma che, oggi, ci sono oltre 10mila videogiochi ufficialmente verificati e giocabili su Steam Deck.

Se, insomma, delle volte è lecito domandarsi «ma su Deck a cosa posso giocare?», l'annuncio di Valve arrivato in queste ore è decisamente rassicurante: a oggi i giochi verificati e giocabili sono davvero tantissimi.

Ricordiamo che i titoli verificati sono quelli che godono anche di una ottimizzazione per Deck (e quando li avviate, di solito, hanno già le impostazioni migliori possibili); quelli giocabili, invece, sono perfettamente fruibili ma potrebbero avere testi piccoli, o chiedervi magari di premere una piccola combinazione di tasti per aprire una tastiera su schermo (pensate a Skyrim e al momento in cui dovete inserire il nome del vostro personaggio, per capirci).

«Ciao a tutti» scrive Valve nel suo annuncio, «solo una nota rapida per celebrare un grande traguardo: abbiamo appena superato i 10.000 giochi Verificati e Giocabili su Steam Deck!».

Il publisher e produttore sottolinea che molti di questi giochi (Deck compresa, in realtà) sono in saldo durante i Saldi Estivi ora proposti sul catalogo, di cui vi abbiamo parlato in questa notizia.

Per curiosità, vi riportiamo anche la classifica dei giochi più giocati su Steam Deck, per darvi un'idea di quali siano i gusti e le preferenze dell'utenza di questa console/PC.

I più giocati su Steam Deck

Hogwarts Legacy (verificato) Vampire Survivors (verificato) Elden Ring (verificato) Resident Evil 4 (verificato) The Witcher 3: Wild Hunt (verificato) Dead Cells (verificato) Hades (verificato) Street Fighter 6 (verificato) Brotato (verificato) Red Dead Redemption 2 (giocabile) Dredge (verificato) Stardew Valley (verificato) GTA V (giocabile) Cyberpunk 2077 (verificato) Octopath Traveler II (verificato) Cult of the Lamb (verificato) Hi-Fi Rush (verificato) No Man's Sky (verificato) Persona 5 Royal (verificato) Star Wars Jedi: Fallen Order (giocabile)

Vi ricordiamo che su SpazioGames.it potete trovare la nostra video recensione di Deck, pensata per i videogiocatori che arrivano dal mondo console.

Per approfondire la conoscenza con questa handheld, non dimenticate di visitare anche il nostro hub dedicato alle console portatili.