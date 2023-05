Switch 2 uscirà davvero nel 2023? Arriva la risposta ufficiale di Nintendo

Ormai si chiacchiera da fin troppo tempo di una ipotetica "Switch 2", ovvero una console di nuova generazione che possa a tutti gli effetti raccogliere l'eredità della fortunata piattaforma ibrida di Nintendo.

L'intera famiglia Switch si è rivelata uno dei più grandi successi di sempre per la casa di Kyoto, grazie anche al lancio del modello OLED (lo trovate in sconto su Amazon) e una line-up con titoli esclusivi di tutto rispetto.

Dopo numerosi mesi ricchi di rumor e indiscrezioni, alla fine anche Nintendo aveva confermato di avere già in mente una console "next-gen", anticipandone l'arrivo in un'offerta di lavoro.

Ma questa ipotetica "Switch 2" arriverà già nel corso del 2023 o toccherà aspettare? Alla fine, è stata la stessa casa di Kyoto a rispondere a questa domanda, nel corso della pubblicazione degli ultimi risultati finanziari.

Secondo quanto riportato da Bloomberg (via VGC), il presidente Shuntaro Furukawa ha infatti chiarito in una call che non rilascerà alcun nuovo hardware fino al 31 marzo 2024, data in cui si chiuderà il nuovo anno fiscale.

Questo naturalmente significa che non solo non vedremo un successore di Switch, ma non dovrebbe essere rilasciata nemmeno alcuna nuova aggiunta per la famiglia di console, in maniera simile a quanto accaduto con OLED.

Nel report viene anche indicato che Nintendo sembra essere decisamente poco ottimista per le prossime vendite di console: anche se sono state stimate 15 milioni di distribuzioni nel corso dell'anno, Furukawa ha già chiarito di ritenere molto difficile che venga raggiunto l'obiettivo.

Ovviamente, la casa di Kyoto farà però tutto il possibile per fare in modo che possa essere raggiunto e continuerà ad aumentare la produzione di console per soddisfare la richiesta durante le festività: insomma, per il momento sembra proprio che Switch 2 potrà aspettare.

Dopo l'uscita di Tears of the Kingdom, pare inoltre che Nintendo si prenderà del tempo per raccogliere le idee: secondo le ultime indiscrezioni, la grande N sembra non avere alcuna intenzione di svolgere eventi estivi per presentare nuovi giochi.

La compagnia ha comunque trovato il tempo di anticipare il lancio del sequel di Breath of the Wild con un nuovo aggiornamento firmware di stabilità per Switch, che potete scaricare già da adesso.