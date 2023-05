Nintendo Switch, l'aggiornamento 16.0.3 è disponibile da ora

Nelle scorse ore è stato rilasciato a sorpresa l'aggiornamento 16.0.3 per Nintendo Switch, già disponibile per il download sulle vostre console.

Il nuovo firmware sembra essere stato rilasciato per preparare il terreno in vista di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (potete prenotarlo su Amazon), migliorando la stabilità della piattaforma per godere al meglio di uno dei titoli più attesi dell'anno.

Advertisement

Se vi aspettavate però novità importanti, probabilmente resterete delusi da questa patch: proprio come già accaduto per la precedente versione, Nintendo non ha infatti rilasciato un aggiornamento particolarmente corposo.

Nel changelog del firmware 16.0.3 vengono infatti segnalati soltanto "interventi generali sulla stabilità per migliorare l'esperienza di gioco" su Nintendo Switch, senza entrare nello specifico su cosa sia effettivamente cambiato.

Per avere un'idea più chiara di cosa comporti il nuovo aggiornamento, tocca dunque rivolgersi alla consueta analisi del dataminer OatmealDome: pare infatti che l'update abbia sistemato alcuni bug che potevano accadere durante le operazioni di salvataggio (via Nintendo Life).

Tuttavia, non sembrano essere state segnalate ulteriori modifiche, il che rende questa patch l'ennesimo aggiornamento di stabilità che, per molti utenti, non dovrebbe portare ad alcun cambiamento significativo nell'esperienza di gioco.

[Nintendo Switch Firmware Update]



Version 16.0.3 is now out.



Nintendo fixed some bugs that may occur during multiple simultaneous operations on save data.



No other changes were made.



For more info, see SwitchBrew: https://t.co/PS9A5XgacD — OatmealDome (@OatmealDome) May 9, 2023

Ad ogni modo, il nostro consiglio resta sempre quello di scaricare il nuovo aggiornamento il prima possibile: se la vostra console è connessa a internet, l'operazione dovrebbe avvenire automaticamente nel giro di poche ore.

In caso contrario, potrete dirigervi nell'apposito menù delle impostazioni su Nintendo Switch e cercare manualmente il nuovo firmware da scaricare e installare, così da essere sicuri che la console sia ancora più stabile in vista di Tears of the Kingdom e per tutti gli altri giochi in vostro possesso.

A proposito del sequel di Breath of the Wild, cogliamo l'occasione per segnalarvi che è in arrivo anche una titanica guida ufficiale.

Nel frattempo, pare che Nintendo stia già iniziando i lavori su una "Switch 2": un annuncio di lavoro ha già anticipato l'arrivo di una console next-gen.