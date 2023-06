Switch 2 faciliterà il trasferimento dei dati tra console

Sono ormai attualmente in corso i lavori per lo sviluppo di un successore di Nintendo Switch — che si chiami "Switch 2" o in qualunque altro modo — ma l'aspetto più importante sarà riuscire a mantenere la continuità con la precedente console.

Sappiamo infatti che Nintendo ama sperimentare con le sue periferiche, ma il successo ottenuto da Switch non può certamente essere ignorato.

In tempi non sospetti, era stato lo stesso Shigeru Miyamoto a sottolineare l'importanza di tornare a concentrarsi sulla retrocompatibilità tra console: un aspetto che, per evidenti motivi di design, Switch era stata costretta a limitare fortemente.

Un ulteriore messaggio in tale direzione è appena arrivato anche da Shuntaro Furukawa, presidente di Nintendo: come riportato da GoNintendo, la casa di Kyoto ha trascritto pubblicamente in lingua giapponese il Q&A del meeting tenuto con gli azionisti, confermando anche il ritorno dei Nintendo Account nelle nuove console.

Questi profili funzionano esattamente come le controparti disponibili nelle console rivali, permettendo di conservare e trasferire dati importanti come salvataggi e storico di giochi digitali acquistati, anche in seguito al passaggio su una nuova console.

Furukawa ha sottolineato che esistono infatti ben 290 milioni di account e che la loro conferma su "Switch 2" permetterà una transizione agevole di tutti i nostri dati da una console all'altra.

Naturalmente non abbiamo ancora alcuna informazione certa sulla data di lancio della prossima console, anche se la casa di Kyoto ha già confermato che non uscirà entro la fine dell'anno fiscale: vedremo se potremo provarla già nel 2024 o se sarà necessario pazientare ancora un po'.

Nel frattempo, ricordiamo che proprio nelle scorse settimane era spuntata un'offerta di lavoro relativa alla produzione di una console next-gen "per una compagnia videoludica di Kyoto": pur non facendo alcun nome, i riferimenti a Nintendo Switch 2 sembravano evidenti.

Una delle esclusive per la prossima console potrebbe essere già stata svelata nel corso dell'ultimo Nintendo Direct e vedrebbe la Principessa Peach come protagonista.