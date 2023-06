Switch 2, Activision svela la potenza della nuova console Nintendo

Durante le udienze per la causa legale che vede FTC contro Xbox per l'acquisizione di Activision Blizzard, abbiamo avuto l'opportunità di apprendere alcuni retroscena interessanti sull'industria videoludica, includendo perfino Nintendo.

La casa di Kyoto ha infatti ricoperto un ruolo importante per via della controversia legata allo status di Call of Duty, arrivando a beneficiare di un importante accordo per avere i prossimi episodi della saga sparatutto su console per 10 anni, sia su Switch (trovate il modello OLED su Amazon) che per un'eventuale "Switch 2".

Nelle ultime giornate le indiscrezioni su una nuova console si sono fatte sempre più forti, al punto che perfino Nintendo si è esposta anticipando un trasferimento dati agevole tra le due piattaforme.

E per quanto riguarda invece la potenza grafica? Come riportato da Wccftech, è stato Bobby Kotick di Activision Blizzard a rispondere a questa domanda, anticipando un livello tecnico in linea con la generazione PS4 e Xbox One:

«Considerando un allineamento più vicino con le piattaforma di ottava generazione e le nostre precedenti offerte su PS4 e Xbox One, è ragionevole supporre che faremo qualcosa di avvincente anche per NG (Next Generation) Switch».

In altre parole, Bobby Kotick suppone che Switch 2 dovrebbe essere molto più vicina a PS4 e Xbox One a livello grafico: un notevole upgrade, considerando che l'attuale console ibrida è decisamente inferiore a quelle caratteristiche.

Allo stesso tempo, come ampiamente prevedibile, significa anche che la casa di Kyoto avrebbe deciso di allontanarsi dalla battaglia next-gen in corso tra Sony e Microsoft: del resto, è plausibile immaginare che Nintendo voglia trovare il giusto compromesso tra qualità e prezzo, dimostrando fin dalla generazione Wii di non avere alcuna intenzione di cercare il "graficone" a tutti i costi.

In attesa di conferme ufficiali dalla casa di Super Mario, non possiamo naturalmente che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni e di continuare a seguirci per tutti gli ultimi aggiornamenti.

Potrebbe volerci un bel po' di tempo prima di vedere novità ufficiali: Nintendo ha lasciato intendere di non avere alcuna fretta per il lancio della nuova console.

La Grande N potrebbe però aver già mostrato la prima esclusiva in arrivo sulla nuova console: una misteriosa e magica avventura con la Principessa Peach.