Switch 2 potrebbe non avere una feature di OLED

Nintendo Switch 2 si sta facendo attendere, ma a quanto pare continuano a emergere indiscrezioni legate all'hardware che monterà.

Il successore della console ibrida, che trovate in versione OLED , sarà quasi certamente annunciata nelle prossime settimane.

Cosa nota che alla Gamescom 2023 qualcuno avrebbe avuto il piacere di vedere Switch 2 in azione con demo di Zelda al seguiti.

Ora, dopo che è stato rivelato che Switch 2 sarebbe al momento nota come "NG" e dovrebbe vedere la luce a settembre 2024, è emerso che forse non avrà dalla sua uno schermo OLED.

Come riportato anche da Wccftech, pare proprio che Nintendo Switch 2 non sarà dotata di uno schermo OLED, ma avrà comunque qualcosa che la distinguerà dal modello originale del suo predecessore, secondo le indiscrezioni che circolano online.

Come si evince dal subreddit Gaming Leaks, SoldierDelta ha fornito un aggiornamento sulla prossima console Nintendo dopo aver condiviso la sua data di uscita provvisoria, affermando che la console avrà alcune funzioni AR che probabilmente sono legate alla vociferata nuova funzione della fotocamera.

Purtroppo, però, la console non avrà uno schermo OLED, il che sembra un passo indietro considerando quanto siano belli da vedere i giochi sul modello OLED dell'attuale Switch.

SoldierDelta ha fornito ulteriori informazioni sul prezzo e sulla data di uscita del Nintendo Switch 2. La fonte ha ribadito che la console avrà un prezzo di 400 dollari ma che sarà lanciata con due modelli diversi, sebbene il prezzo di entrambi non sarebbe ancora stato definito.

Inoltre, sebbene l'uscita della console sia prevista per il 24 settembre, Nintendo sta considerando il 3 novembre come data di lancio di ripiego nel caso in cui si verifichi qualche imprevisto.

Ovviamente ancora una volta non si tratta di nulla di certo, quindi aspettiamo che Nintendo si pronunci finalmente in merito.

Del resto, un recente rapporto ha fissato l'arrivo di Switch 2 per la seconda parte del prossimo anno, con kit di sviluppo ora nelle mani di alcuni partner e sviluppatori, quindi una finestra di lancio a settembre avrebbe senso.

Vero anche che per quanto riguarda la temuta assenza della retrocompatibilità della nuova console, la Grande N si è invece già espressa chiaramente in merito.

Parlando invece di giochi, forse è emerso anche il nome di un titolo Capcom che potrebbe debuttare al lancio anche su Switch 2.