Switch 2 potrebbe accogliere anche Elden Ring e Tekken 8 (e tanti giochi Xbox)

Sembra che Nintendo Switch 2 possa avere dalla sua un grande supporto di videogiochi tripla-A di terze parti, con diversi sviluppatori pronti a supportare la nuova console ibrida con porting a tema.

A suggerirlo è un nuovo report dell'insider eXtas1s, spesso rivelatosi affidabile per anticipazioni sul mercato videoludico e su giochi in arrivo su servizi in abbonamento, particolarmente dal mondo Xbox.

Come segnalato dal forum Reddit GamingLeaksAndRumors, il leaker nel suo ultimo video commenta proprio il reveal di Switch 2, svelando che ci sarebbero diverse produzioni importanti in arrivo: un grande supporto sarebbe in arrivo da Bandai Namco, pronto a portare Elden Ring e Tekken 8 sulla console ibrida.

Ricordiamo che il publisher aveva già pubblicato Dark Souls Remastered sulla prima Switch, mentre per quanto riguarda l'ottavo capitolo di Tekken (che trovate su Amazon) sarebbe un ritorno per la saga picchiaduro sulle console Nintendo.

Sebbene Tekken 7 abbia infatti saltato Switch, su Wii U era uscita un'edizione esclusiva di Tekken Tag Tournament 2, con alcuni contenuti e costumi ispirati ai videogiochi Nintendo.

Ma non solo: l'insider suggerisce che anche Xbox sarebbe pronta a supportare fortemente la nuova console della grande N con ben 6 delle sue produzioni:

Microsoft Flight Simulator 2024

Halo: The Master Chief Collection

Diablo 4

Call of Duty

Fallout 4

Starfield

L'arrivo di un capitolo di Call of Duty, sebbene non sia chiaro quale episodio nello specifico, non è certo una sorpresa: ricordiamo infatti che Nintendo e Microsoft avevano già firmato un accordo valido 10 anni, che evidentemente prendeva in analisi Switch 2.

Avevo inoltre lanciato sulle nostre pagine l'ipotesi dell'arrivo di Fallout 4, dato che secondo un report era già stato previsto un possibile porting per le prime Switch.

Come sempre vi invitiamo a prendere queste indiscrezioni con le dovute precauzioni, ma come avrete capito la line-up ci sembra decisamente plausibile: vi terremo informati non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, ricordiamo che al momento ci sono solo 8 giochi confermati in arrivo su Switch 2: tra questi c'è anche il nuovo Mario Kart svelato brevemente nel reveal trailer.