Fallout 4 forse poteva arrivare su Switch: e se uscisse su Switch 2?

Quando venne annunciato un ampio supporto di sviluppatori di terze parti per Nintendo Switch, Bethesda era una delle compagnie che aveva deciso di supportare fin da subito le nuove console ibride della casa di Kyoto.

Ricorderete infatti che uno dei primi videogiochi annunciati sulla console Nintendo fu Skyrim: un lavoro particolarmente ambizioso, che dimostrava l'enorme potenziale di Switch.

Pare che questo non dovesse però essere l'unico videogioco di punta di Bethesda: GoNintendo ci segnala infatti l'ultimo post pubblicato sul forum ResetEra dal reporter Imran Khan, secondo il quale pare fosse previsto anche un porting di Fallout 4.

Il quarto capitolo della saga ovviamente non è mai arrivato sulle console Nintendo, rimanendo confinato alle versioni PC e console (lo trovate su Amazon), ma pare che ad un certo punto fosse davvero in sviluppo.

Secondo il suo racconto, pare che fosse stato addirittura Pete Hines di Bethesda a raccontare al suo capo di allora — quando lavorava per Game Informer — di aspettarsi un annuncio di Fallout 4 su Switch.

Khan aveva dunque già preparato una bozza da rivedere e aggiornare accuratamente al momento dell'annuncio ufficiale, così da farsi trovare subito pronti per il reveal... che non c'è mai stato, dato che ad un certo punto deve essere stato cancellato.

Questo interessante retroscena ci lascia però con una inevitabile curiosità: e se il lavoro svolto per Fallout 4 venisse riutilizzato per realizzarne un porting su Switch 2?

Per quanto si tratti di indiscrezioni da prendere con le dovutissime precauzioni del caso, è infatti plausibile immaginare che, se davvero c'è stata una cancellazione, ciò possa essere accaduto per limiti tecnici delle attuali console ibride.

Sulla scia del successo ottenuto dalla serie TV, il lancio di Fallout 4 su Switch 2 potrebbe servire ad attirare un nuovo pubblico di appassionati, dando allo stesso tempo anche a Nintendo un titolo di terze parti che possa avere un forte appeal fin dal lancio.

Ovviamente la nostra è unicamente una speculazione, ma non possiamo sapere se ci sia davvero un porting in sviluppo: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Restando in tema di novità con la saga di Bethesda, ricordiamo che stanno per ricominciare le riprese per la Stagione 2 di Fallout, che hanno purtroppo subito un ineivtabile rallentamento a causa degli incendi di Los Angeles.