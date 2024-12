Switch 2 non è uscita, ma c'è già chi vende gli accessori

Un produttore cinese sta vendendo accessori per Nintendo Switch 2, console non ancora annunciata ufficialmente dalla Casa di Mario.

Del resto, l'hype verso la console che seguirà Switch OLED inizia a essere davvero alto.

Ora, quindi, dopo che è emerso che Nintendo Switch 2 potrebbe essere svelata ufficialmente a gennaio 2025 con un lancio fissato a marzo dello stesso anno, è tempo di scoprire altro.

Su Alibaba, piattaforma di e-commerce all'ingrosso, sono comparsi annunci di custodie e pellicole protettive presumibilmente basate sulle reali dimensioni del nuovo dispositivo (via Eurogamer).

Questa mossa non è insolita nel settore: spesso i produttori di hardware forniscono in anticipo agli accessoristi gli stampi dei nuovi dispositivi per agevolare la produzione di componenti aggiuntive.

Le immagini mostrano una pellicola protettiva più grande rispetto a quella del modello attuale, confermando le indiscrezioni su uno schermo di dimensioni maggiori per il Switch 2.

Le dimensioni della custodia (290 x 135 x 50 mm) suggeriscono effettivamente un aumento delle misure complessive della console.

Tuttavia, Nintendo non ha ancora svelato ufficialmente il nuovo Switch, limitandosi ad annunciare che lo farà entro marzo 2025.

Secondo fonti attendibili, il lancio di Nintendo Switch 2 non avverrà prima di aprile 2025, ma è probabile che la console arrivi sul mercato entro la fine del prossimo anno solare.

Gli analisti ritengono improbabile un annuncio nel 2024, nonostante la comparsa di questi accessori non ufficiali.

La strategia di Nintendo rimane quindi avvolta nel mistero, mentre i fan attendono con impazienza novità sulla prossima generazione della popolare console ibrida.

Nel frattempo, un presunto video leak sembrerebbe aver svelato in anteprima il design dei Joy-Con per le prossime console di casa Nintendo.

