Un video avrebbe svelato i Joy-Con di Nintendo Switch 2

Mentre continuiamo ad attendere l'annuncio ufficiale di Nintendo, continuano a emergere in queste ore voci di corridoio e presunti leak sulle caratteristiche di "Switch 2", questa volta con un focus sui nuovi controller.

Sappiamo che le nuove console non dovrebbero essere troppo diverse dagli attuali modelli Switch: Nintendo ha già annunciato la retrocompatibilità e lasciato intendere che anche le nuove console dovrebbero essere ibride.

Questo significa anche che, con buona probabilità, dovrebbero arrivare anche nuove versioni dei Joy-Con (di cui trovate diverse colorazioni su Amazon): ipotesi che, se il nuovo video leak dovesse essere veritiero, sarebbe addirittura già confermata.

Sul forum Reddit GamingLeaksAndRumors viene infatti segnalato un nuovo video pubblicato sulla piattaforma bilibili, che mostrerebbe alcune immagini ravvicinate dei nuovi presunti Joy-Con.

Il video completo, che trovate al seguente indirizzo, mostra una forma molto simile ma allo stesso tempo differente dei Joy-Con, soprattutto sul lato inferiore — probabilmente per venire incontro alle nuove dimensioni delle console.

Ma c'è anche un altro dettaglio molto interessante: si tratterebbe di Joy-Con magnetici, dato che i controller sono in grado di sganciarsi dalla console in maniera ben diversa dall'attuale sistema ad aggancio utilizzato dalle console Switch.

Come ulteriori dettagli, segnaliamo uno sguardo approfondito alla camera IR, già presente negli attuali Joy-Con, tasti SR e SL più grandi e anche un pulsante aggiuntivo presente sul lato posteriore dei controller.

Chiaramente non possiamo sapere con certezza quanto sia affidabile questo video leak, motivo per il quale vi invitiamo a prendere il tutto con fortissime precauzioni, ma va detto che numerose voci di corridoio avevano anticipato la possibilità di Joy-Con magnetici come parte delle caratteristiche di Switch 2.

Sappiamo che Nintendo svelerà ufficialmente la nuova console entro marzo 2025, dunque non dovrebbero mancare molte settimane prima della conferma ufficiale: vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.