Switch 2, sbucano presunto mese di annuncio e di lancio

La tanto attesa console Nintendo Switch 2 potrebbe essere svelata ufficialmente nel mese di gennaio 2025, con un lancio fissato a marzo dello stesso anno.

Questo è quanto emerge da un rumor diffuso su Weibo e riportato in un nuovo video del canale Nintendo Prime (via Wccftech).

Del resto, l'hype verso la console che soppianterà la Switch OLED (che trovate su Amazon) inizia a farsi davvero elevato.

Considerando anche che Switch 2 potrebbe avere uno dei lanci più grandi di sempre, sono in molti a volerne sapere di più.

Secondo le indiscrezioni, la nuova console sarà disponibile verso la fine di marzo, con una strategia di lancio mondiale supportata da una produzione già avviata da mesi.

Si parla infatti di oltre 650mila unità già spedite in diverse regioni, mentre una notevole quantità di componenti sarebbe stata prodotta fin da settembre per garantire una distribuzione su larga scala.

Un ulteriore dettaglio che rende interessante il rumor è la fonte, ritenuta affidabile nella community del subreddit Gaming Leaks and Rumors.

Questo utente anonimo, che in passato ha anticipato correttamente diversi annunci di Nintendo, tra cui il remake di The Legend of Heroes: Trails in the Sky The First, ha successivamente cancellato tutti i suoi post, aumentando la credibilità delle sue informazioni.

Nonostante queste voci sembrino fondate, è importante mantenere un sano scetticismo fino all’annuncio ufficiale da parte di Nintendo.

Se le previsioni fossero corrette, tuttavia, non ci sarebbe da aspettare molto per avere conferme sulla nuova piattaforma ibrida.

L'unica cosa certa è che il 2025 si preannuncia un anno ricco di novità per i fan della grande N.

Vero anche che proprio in queste ore il concept di Switch 2 apparso su Reddit ha rivelato all'effettivo poche novità rispetto al modello OLED, lasciando dubbi sull’effettivo design della nuova console.