Nintendo Switch Online, il primo gioco gratis di dicembre è un grande classico

Le ultime settimane sono state particolarmente impegnative per il catalogo di Nintendo Switch Online, con numerosi aggiornamenti arrivati nel corso di pochi giorni.

Sembra proprio che Nintendo non abbia ancora intenzione di fermarsi e, in occasione dell'inizio di dicembre, ha voluto pre-annunciare ai suoi fan il prossimo gioco gratis in arrivo per il catalogo NES.

Si tratta di un classico leggendario che ha contribuito a fare la storia della console e di tutti i videogiochi: ci riferiamo ovviamente alla versione NES di Tetris, un puzzle game diventato leggenda.

La versione NES continua a essere giocata anche oggi da diverse community particolarmente appassionate, ma è tornata particolarmente d'attualità dopo l'impresa di un ragazzino di soli 13 anni, diventato il primo giocatore al mondo a "batterlo" raggiungendo il killscreen.

Un'impresa che ha anche fatto discutere, a causa dei soliti commenti da parte di chi nella stampa generalista ha provato a sminuire tale impresa.

Non sappiamo se il "killscreen" sarà ancora presente nella versione per Nintendo Switch Online, ma potrete mettervi alla prova con questo leggendario puzzle game a partire dal 12 dicembre 2024: sarà questa la data, annunciata dalla stessa Nintendo con un post sui social, in cui il catalogo sarà aggiornato.

Ricordiamo che questa non è certo la prima volta che il servizio in abbonamento celebra Tetris: non solo era già stata resa disponibile la versione Game Boy, ma uno dei vantaggi di Switch Online vi consente di accedere al divertente battle royale Tetris 99 (lo trovate anche in versione fisica su Amazon).

L'appuntamento è dunque fissato al giovedì della prossima settimana per ri-scoprire un "nuovo" capitolo di Tetris, ovviamente senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati.

Ricordiamo che la scorsa settimana sono arrivati due aggiornamenti molto interessanti: non solo è stato reso disponibile il secondo capitolo di Donkey Kong Land per Game Boy, ma dopo oltre un anno di inattività è stato nuovamente aggiornato il catalogo per SEGA Mega Drive.

Restando invece a tema Tetris, recentemente abbiamo avuto la possibilità di intervistare i creatori del leggendario videogioco: trovate tutti i dettagli nel nostro SpazioGames Originals.