Switch 2, emerge il presunto prezzo e il periodo d'uscita

La nuova Switch 2 si sta facendo attendere, ma a quanto pare sono emerse nuove - presunte - informazioni su prezzo e mese di uscita.

Dopotutto, i fan non vedono l'ora di mettere le mani sul successore di Switch OLED (che trovate su Amazon).

Senza contare che, nonostante Switch 2 non sia ancora uscita, c'è già chi vende gli accessori.

Ora, è emerso che Nintendo potrebbe lanciare il successore di Switch a giugno o luglio 2025, secondo quanto riportato da Juan A. Fonseca, ex redattore di Gamereactor.

Ma non solo: il prezzo della nuova console si aggirerebbe tra i 400 e i 500 euro.

Queste informazioni, provenienti da diverse fonti nel settore dello sviluppo, sono in linea con altri recenti leak.

La finestra di lancio estiva permetterebbe a Nintendo di produrre un numero sufficiente di unità per soddisfare la domanda iniziale, evitando problemi di scorte limitate.

Nintendo ha ovviamente evitato di commentare queste nuove indiscrezioni, le quali si aggiungono alle precedenti.

Nonostante l'assenza di conferme ufficiali, la credibilità della fonte suggerisce che, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, il lancio di Nintendo Switch 2 (nome non ancora ufficiale) possa effettivamente avvenire entro l'estate 2025.

L'attesa crescente per la nuova console Nintendo alimenta quindi le speculazioni, le quali dovranno in ogni caso presto trovare conferma. Chiaramente, in attesa dell'ufficialità vi ribadiamo che è meglio prendere il tutto con le consuete pinze.

