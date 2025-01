Switch 1 avrebbe ancora un «grande gioco finale» da mostrare

Secondo fonti provenienti da insider piuttosto affidabili, Nintendo avrebbe in programma un Direct a febbraio con un focus esclusivo sui giochi per Switch 1, e, tra i titoli in arrivo, ci sarebbe un «grande gioco finale».

Questo, secondo i rumor, rappresenterebbe una nuova versione di una saga di nicchia amata dai fan, senza essere un remaster.

Come riportato anche su ResetEra, le ipotesi e le indiscrezioni sono parecchie. Si parla infatti del ritorno di Kirby: Planet Robobot, visto che una nuova versione del gioco potrebbe essere uno dei protagonisti del Direct.

Ma non solo: anche Metroid Prime 2 e 3 HD potrebbero finalmente tornare in una versione ad alta definizione dei due capitoli di Metroid Prime, insieme a un approfondimento su Metroid Prime 4.

Questo approccio sarebbe simile a quanto fatto per Pikmin 1+2 HD prima dell'uscita di Pikmin 4 (che trovate su Amazon).

Tra gli altri papabili ritorni, si ipotizza anche il tanto chiacchierato remake di Fire Emblem: Genealogy of the Holy War, anche se al momento mancano conferme.

Infine, i fan si stanno chiedendo se Star Fox possa essere il protagonista, dato che la saga non ha visto un vero e proprio sequel da anni (e visto anche che recenti rumor suggerivano che un remake di Star Fox Adventures, l’episodio del 2002 per Nintendo GameCube, sarebbe in sviluppo per Switch 1 o 2).

C'è anche incertezza sul formato del Direct: potrebbe trattarsi di un General Direct o di un Partner Direct, ma il leaker "Brasil" sembra preferire la prima opzione.

In ogni caso, la promessa di un "gioco finale" per Switch 1 rende il mese di febbraio un mese potenzialmente caldo per gli appassionati Nintendo.

Parlando invece della prossima generazione, sembra proprio che l'attesa Switch 2 sarà un vero "salto generazionale", e a quanto pare ci sarebbero anche le prove.