Uno dei più bei cloni di Zelda potrebbe tornare

I fan della serie Star Fox potrebbero presto ricevere una gradita sorpresa: nuovi rumor suggeriscono che un remake di Star Fox Adventures, l’episodio del 2002 per Nintendo GameCube, sarebbe in sviluppo.

Questo capitolo atipico della saga, sviluppato originariamente da Rare (e avvistabile ancora su Amazon), potrebbe tornare in una veste completamente rivisitata, puntando a migliorare la struttura dell’originale.

No, non parliamo di una conversione messa in piedi dai fan, ma di una nuova versione di un piccolo classico.

Pubblicato nel 2002, Star Fox Adventures abbandonava l'iconico gameplay da sparatutto spaziale della serie per abbracciare un’impostazione da avventura in terza persona, con meccaniche che ricordavano The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Nato come un progetto autonomo chiamato Dinosaur Planet, il gioco è diventato un capitolo della saga Star Fox durante lo sviluppo, lasciando comunque un segno nella serie grazie all’introduzione del personaggio di Krystal, amata dai fan.

Secondo il leaker SamusHunter2, noto per alcune rivelazioni azzeccate come l’arrivo di Xenoblade Chronicles X su Nintendo Switch, il remake di Star Fox Adventures potrebbe arrivare nel 2025, potenzialmente come titolo di lancio per il tanto vociferato Nintendo Switch 2.

A differenza di un semplice remaster, questo progetto dovrebbe ripensare la struttura del titolo originale, portando miglioramenti significativi al gameplay e forse introducendo contenuti tagliati, come il personaggio di Sabre o una maggiore centralità per Krystal.

Come sempre dico in questi casi, è importante prendere queste indiscrezioni con cautela. Sebbene SamusHunter2 abbia avuto successo in alcune previsioni (oltre a quella relativa a Metroid Prime 4 di qualche giorno fa), non tutte si sono rivelate corrette.

Inoltre, altri rumor suggeriscono che Nintendo stia lavorando a un capitolo completamente nuovo di Star Fox, piuttosto che a un remake.

Tuttavia, un remake di Star Fox Adventures secondo me non sarebbe male, visto che l’assenza di un nuovo capitolo dal 2017 si fa sentire.