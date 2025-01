Nintendo non dimenticherà Switch, ci sono sorprese in arrivo

Nella giornata di oggi è stato finalmente tolto il velo da Nintendo Switch 2 ma altre notizie dalla Grande N potrebbero arrivare prima del reveal compleato della nuova console.

Come riporta VGC, sembra che un nuovo Nintendo Direct possa arrivare a febbraio.

Ben prima del Direct dedicato a Nintendo Switch 2, previsto per il 2 aprile prossimo, come confermato poche ore fa dalla stessa azienda.

Nate the Hate, l'insider che aveva correttamente previsto l'annuncio odierno di Switch 2, ha affermato che un Direct dedicato unicamente ai giochi per l'attuale Nintendo Switch arriverà il mese prossimo.

Questa informazione è stata confermata anche dal giornalista brasiliano Pedro Henrique Lutti Lippe, che ha condiviso su Famiboards, sotto lo pseudonimo "Brazil", che il Direct di febbraio è «dietro l'angolo».

Un Direct che chiude il ciclo vitale di Nintendo Switch, che ancora è vendutissima anche tramite Amazon, avrebbe molto senso anche se sarebbe una vera sorpresa.

Dal 2 aprile partirà infatti la comunicazione di Nintendo Switch 2, con una serie di eventi dedicati alla community per poterla provare che arriveranno fino alla fine di maggio, più o meno.

È sensato che arrivi un nuovo Direct per dare ulteriore supporto alla console dei record, soprattutto ora che sono appena usciti Donkey Kong Country Returns HD, mentre sono in arrivo e già confermati altri titoli come Xenoblade Chronicles X Definitive Edition in arrivo a marzo, Metroid Prime 4: Beyond e Leggende Pokémon: Z-A, entrambi previsti per il 2025.

Inoltre, l'ultimo Nintendo Direct principale risale al 18 giugno 2024 e si concentrava sui titoli per la seconda metà dell'anno, quindi a febbraio potrebbe essere utile dedicare spazio ad altri giochi che potrebbero arrivare a sorpresa.

Parlando di eventi, febbraio potrebbe essere più frizzante del previsto anche dal fronte PlayStation, visto che potrebbe arrivare un nuovo State of Play: ecco i dettagli.