Il creatore di Super Smash Bros ha scelto il remake che lo farebbe felice

Masahiro Sakurai sarebbe felicissimo se Kid Icarus tornasse in qualche modo in una forma rivista e corretta.

Il creatore di Super Smash Bros., che ha salutato il franchise con l'ultimo capolavoro per Nintendo Switch (lo trovate su Amazon), più volte ha espresso la volontà di rivedere le avventure dell'angioletto di Nintendo.

Advertisement

Un videogioco che sarebbe perfetto per godersi il suo meritato riposo visto che, dopo l'uscita del gigantesco Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai ha deciso di fermarsi con il suo franchise più noto.

Per altro non è la prima volta che Sakurai ha espresso la volontà di rivedere la serie di Kid Icarus, tanto che ad un certo punto si era addirittura pensato che volesse anticipare un vero e proprio annuncio.

Il creatore di Super Smash Bros. si è espresso nuovamente in questo senso, motivando ulteriormente la sua volontà di rivedere in particolare l'episodio per Nintendo 3DS.

Kid Icarus Uprising è infatti il titolo oggetto del suo ultimo video (tramite Siliconera), in cui ha raccontato il suo rapporto con il titolo, un eventuale sequel o ritorno di qualche tipo.

Nel racconto di come è finito a lavorare per il titolo destinato alla console portatile, si è anche lasciato scappare che vorrebbe tornare a giocarci presto:

«È un peccato che sia vissuto solo su 3DS, poiché mi piacerebbe giocare su uno schermo più grande con una grafica più fluida, ma senza una squadra che ci lavori, creare un seguito sembra difficile.»

Su Nintendo Switch sono tornati molti franchise del passato, chissà che qualcuno non possa soddisfare Sakurai e mettere in piedi il ritorno di Kid Icarus.

Chissà se almeno sarà contento in qualche modo di giocare Super Mario RPG nuovamente, remake annunciato di recente che è stato una sorpresa anche per il suo creatore.

Parlando di videogiochi Nintendo, su Switch ci sono tanti ottimi titoli e pure dei capolavori... ma anche molti videogiochi decisamente brutti: ecco i peggiori usciti finora.