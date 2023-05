Super Mario Bros. il Film è stato piratato e le copie nascondono un pericolo

Super Mario Bros. il Film sta per arrivare in formato home video ma è stato già piratato da tempo, con una certa sorpresa per chi ha ricevuto la copia contraffatta.

Il film di Illumination e Nintendo avrà anche le sue edizioni da collezione, come la steelbook esclusiva di Amazon, ma questo non ha fermato i pirati.

Tutti vogliono vedere il film ad ogni costo, almeno quei pochi che non hanno preso d'assalto i cinema nei giorni di programmazione.

Generando un successo che, secondo Miyamoto, è anche merito delle recensioni negative ricevute.

Chissà quanti di coloro che hanno voluto vedere la versione pirata di Super Mario Bros. il Film sono tra quelli che hanno piratato la pellicola.

Questi avranno una brutta sorpresa perché, come riporta The Gamer, le suddette copie nascondono un malware.

Il virus, che a quanto pare è stato utilizzato più di 150mila volte con altri film popolari, funziona rubando dati personali sensibili dalle sue vittime, comprese password e dettagli bancari.

Il malware in questione è stato identificato per la prima volta il 30 aprile, quando sui social media è circolata una versione pirata del film. Non è chiaro chi sia il responsabile di questo attacco, ma si stima che milioni di persone siano state colpite dal malware, ponendo notevoli problemi di privacy.

Visto il successo del film e la sua popolarità, è probabile che i danni continueranno a moltiplicarsi con una certa velocità.

A questo punto il consiglio è di essere pazienti e aspettare l'uscita in home video, che comunque non dovrebbe essere lontana, o l'arrivo della pellicola sulle piattaforme di streaming legale.

In attesa che arrivino altri film di Nintendo al cinema perché, anche dopo il successo di questo, ci sono molte più possibilità che altri franchise avranno la loro trasposizione cinematografica.

Perché le trasposizioni dai videogiochi sono un trend consolidato, anche se i giocatori vorrebbero vedere un cambio di rotta.