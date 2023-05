Dopo Super Mario e The Last of Us ora i giocatori vogliono un cambio di rotta

L'evidente nuovo trend del cinema e delle serie TV è quello dell'adattamento dei videogiochi, ma ora i videogiocatori vogliono vedere più film e serie TV diventare... dei videogiochi.

Ora che The Last of Us sta anche arrivando in versione Blu Ray, lo trovate su Amazon, i giocatori hanno voglia di nuovi show tratti da videogiochi e non solo.

Tra questi c'è la recentissima serie di Twisted Metal, che pochi giorni fa si è mostrata con un trailer e tanto di data di uscita.

Insieme a dei grandi ritorni come Street Fighter, che farà una doppietta con un nuovo film e serie TV in produzione.

Mentre arriveranno sempre più prodotti di intrattenimento tratti dai videogiochi, c'è un sondaggio che svela una volontà contraria da parte dei giocatori.

Lo studio di Deloitte rivela che, su 1197 giocatori intervistati, il 45% di loro desidera che più film e show televisivi siano adattati in videogiochi.

Visto il generico ben lavoro fatto dalle ultime produzioni, c'è la curiosità almeno di vedere se è possibile riuscire a fare con efficacia anche il processo contrario.

Anche perché i videogiochi modificano con più efficacia le abitudini di consumo degli utenti, come emerge da altri dettagli dello studio.

Se il 44% dei giocatori decide di giocare a un videogioco specifico dopo aver visto determinati show o film, c'è il 49% dei giocatori che afferma di scoprire spesso nuova musica mentre gioca ai videogiochi.

Chissà se inizierà anche questo trend "al contrario", dopo che produzioni come il film di Super Mario hanno dimostrato di poter generare degli incassi esorbitanti.

Per quanto riguarda il già citato The Last of Us, la seconda stagione si è fermata al momento perché ci sono degli intoppi con il casting.

A proposito di cose che vogliono i videogiocatori, di recente uno studio italiano ha espresso una tendenza sempre molto marcata nel barare ai videogiochi, davvero.