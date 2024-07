Super Mario 64 in co-op da 16 giocatori è folle

Super Mario 64 è un grande classico, sebbene a quanto pare i fan continuano a dedicargli attenzioni.

Il platform uscito per Nintendo 64, che potete recuperare anche su 3DS su Amazon, è diventato un cult di nome e di fatto.

I fan di Super Mario 64 hanno dato di recente ai giocatori anche la possibilità di scoprire che Luigi era ìgiocabile (con tanto di sequenza mostrata anni fa).

Ora, dopo un porting non ufficiale di Super Mario 64 per console portatile Game Boy Advance, arriva un'altra aggiunta di un certo peso.

Come riportato anche da GamesRadar, infatti, Super Mario 64 è ora giocabile con altre quindici persone (quindi per un totale di 16 utenti), in cooperativa.

Più di dieci anni fa, i romhacker hanno reso possibile il gioco co-op per il classico platform e da allora i modder hanno iniziato a lavorare su nuove possibilità.

Il progetto Super Mario 64 Co-Op Deluxe è stato inizialmente avviato da un gruppo di persone che stavano lavorando a un fork della mod cooperativa originale, secondo quanto riportato sul sito web principale del progetto.

Da allora, però, i due team si sono fusi insieme per diventare un unico team che lavora a un unico grande progetto.

Dopo oltre sei mesi di lavoro, Super Mario 64 Co-Op Deluxe ha raggiunto la versione 1.0 con un trailer che mostra le novità.

Naturalmente è possibile giocare nei panni di Mario, Luigi, Yoshi, Wario, Waluigi e Toad, oltre alle nuove aggiunte Peach, Daisy e Toadette.

Nel trailer che trovate poco sopra è possibile vedere la principessa Peach che scivola con il suo ombrello magico.

Il progetto include anche varie altre modifiche, come un ciclo completo giorno-notte, nuove modalità di gioco e la possibilità di personalizzare gli abiti di ogni personaggio con modelli preimpostati. oppure cambiando vari colori su parti del corpo specifiche.

Restando in tema, sapevate che la porta di Super Mario 64 aveva un problema con le collisioni la rendeva impossibile da raggiungere? Ad ogni modo, qualcuno ha compiuto l'impresa.