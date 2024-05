Dopo 28 anni è stata compiuta l'ultima impresa di Super Mario 64

I giocatori sanno essere molto tenaci, soprattutto quelli dedicati ai videogiochi vintage, e ora l'ultima impresa è stata compiuta per quanto riguarda Super Mario 64 aprendo una porta che era impossibile da scardinare.

Il leggendario videogioco per Nintendo 64, che potete scoprire anche su 3DS tramite Amazon, è diventato tale anche grazie alla molte di segreti che si è portato dietro negli anni, fuori e dentro il videogioco stesso.

Super Mario 64 ha dato infatti ai giocatori la possibilità di scoprire che Luigi era effettivamente giocabile ad un certo punto, con tanto di primordiale sequenza multiplayer che venne mostrata fugacemente molti anni fa.

Ora è stata compiuta probabilmente l'ultima impresa di sempre: aprire una porta.

Come riporta Gamesradar, c'è una porta in Super Mario 64 che è impossibile da aprire per un problema di natura tecnica. Si tratta della porta alla fina dello scivolo del livello Cool, Cool Mountain, la quale impedisce ai giocatori di rientrare nella baita una volta compiuta la discesa.

La porta è perfettamente funzionante dall'interno ma, per un problema relativo alla hitbox mai risolto, non si può aprire dall'esterno ma solo dall'interno.

Al di fuori dell'uso di hack non è stato possibile aprire la porta finora, almeno finché non è arrivato questo fantastico trick:

Lo youtuber pannenkoek2012 condivide una scoperta fatta dall'utente Alexpalix1, che ha scoperto che è possibile sfondare la porta dall'esterno. Bisogna "solo" fare una piccola acrobazia per indurre il gioco a pensare che Mario ci stia entrando, così da sbloccare la sua apertura.

Per un singolo fotogramma Mario può camminare a mezz'aria girandosi. Normalmente, quando Mario termina la sua azione di girarsi, dovrebbe ricominciare a camminare. Nel codice del gioco, questo sovrascrive la regola normale che manda l'idraulico in caduta libera quando è sollevato da terra, quindi se finisce di girarsi mentre è in aria, per un singolo fotogramma, cammina.

Usando questa logica complicatissima, l'utente è riuscito ad eseguire un folle salto mortale all'indietro dietro la mamma pinguino, la cui hitbox spinge Mario attraverso l'hitbox del muro e in prossimità della porta, e terminando l'azione di girarsi al momento giusto, la porta viene aperta con successo.

Complimenti a questo tenace fan che è riuscito in una impresa che, lo ricordiamo, non sblocca niente di inedito. A proposito di tenacia c'è chi ha scoperto un segreto di Castlevania, parlando di videogiochi vintage.