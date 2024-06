Super Mario 64 su Game Boy Advance è bellissimo

Super Mario 64 è un classico senza tempo, ma a quanto pare qualcuno ha deciso di compiere una piccola impresa tecnica.

Il cult per Nintendo 64, che potete recuperare anche su 3DS su Amazon, è diventato un mito assoluto.

Advertisement

Del resto, Super Mario 64 ha dato ai giocatori anche la possibilità di scoprire che Luigi era effettivamente giocabile ad un certo punto, con tanto di sequenza mostrata vari anni fa.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il bravo Joshua Barretto sta attualmente lavorando a un porting non ufficiale di Super Mario 64 per console portatile Game Boy Advance.

Anche se questo fan demake è ancora un WIP, ossia un Work in Progress, sembra già molto bello.

Come ha dichiarato Barretto, si tratta di una riscrittura ex novo di Super Mario 64 su GBA.

Il modder ha utilizzato le mesh di Super Mario 64 DS per creare gli ambienti. E, come vedete, vi ricorderanno immediatamente quelli della versione classica per N64.

L'aspetto interessante è che il porting presenta anche alcune impostazioni grafiche: i giocatori potranno disattivare alcuni elementi grafici per aumentare le prestazioni.

Ad esempio, è possibile disabilitare le texture degli stage o delle figure. E sì, questo demake funzionerà sulla vera Game Boy Advance.

Non dimentichiamo che il Game Boy Advance non ha una GPU o un supporto nativo per i numeri in virgola mobile. Inoltre, poiché il GBA è troppo lento per un buffer z, i triangoli vengono ordinati in base alla profondità.

In un certo senso, il gioco è un piccolo miracolo tecnico e, nelle versioni future, il modder prevede di aggiungere nemici da combattere. Inoltre, implementerà porte e transizioni di scena.

Per chi se lo stesse chiedendo, Barretto ha intenzione di rilasciarlo una volta completato.

Nell'attesa, la porta di Super Mario 64 è stata sempre funzionante, ma un problema con le collisioni la rendeva impossibile da raggiungere: ecco quindi l'impresa.